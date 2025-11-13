Актеры встретились на шоу.

Известный украинский актер и главный герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк рассказал о курьезном случае, который однажды приключился с ним на съемочной площадке. История повеселила его коллегу Наталку Денисенко и других участников развлекательного шоу "Кто знает?".

Оба актера приняли участие в новом выпуске проекта, соревнуясь между собой. В одном из раундов Цымбалюк вспомнил, как однажды актер Сергей Стрельников случайно сломал ему нос:

"Мне на съемках разбили нос случайно. Есть такой актер - Сережа Стрельников. Я ему говорю: "Сереж, давай немножко отрепетируем нашу драчку". А он говорит: "Та зачем, это же "всего-навсего" драка на 18 ударов, снимем так"… Нет, реально был скользкий пол, он немного пошел вперед и…. тупо сломал мне нос".

Денисенко в свою очередь также вспомнила курьезный случай из своей практики:

"Я когда-то долбанулась в стеклянную дверь во время проб. И я играла сцену, у меня распухала губа. Это было и смешно, и нет. Зубы остались целы".

