Падение вертолета с Монастырским и громкие разоблачения в Минобороны: стартовал сериал о резонансных расследованиях ГБР

Вторая серию выйдет уже сегодня в 14:00 на 2+2.

12 ноября в 14:00 на телеканале 2+2 вышла первая серия документального сериала "ГБР. Резонансные расследования".

Первые три истории раскрывают подробности и эксклюзивные детали потрясающей авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД, поражают миллиардными хищениями средств от чиновников Министерства обороны, которые вместо укрепления армии подвергали тысячи жизней опасности, а также новые детали дела дерзкого львовского бизнесмена Гринкевича и рекордной взятки в полмиллиона долларов.

Чрезвычайно сложное расследование и уникальные эксперименты: как искали причины катастрофы

Видео дня

ГБР завершило одно из самых сложных и самых резонансных производств военного времени - расследование падения вертолета в Броварах в январе 2023 года, в результате которого погибло руководство МВД во главе с министром Денисом Монастырским, а также гражданские. Для следователей, которые лично знали погибшего, ранее работали с ним, было делом чести - установить правду и истинные причины катастрофы, не допустив манипуляций и вымышленных версий.

"Можете себе представить министерство, которое насчитывает 300 тысяч личного состава, в которое входит Национальная полиция, Государственная служба чрезвычайных ситуаций, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба. Это те все подразделения, которые фактически, кроме внутренних вызовов, защищают наше государство. И одним разом это все потеряло эффективного профессионального руководителя. Для нас было принципиально в кратчайшие сроки, ответить на несколько первоочередных вопросов. Что стало причиной? Не является ли причиной этого диверсия со стороны российской федерации?", - отмечает Александр Удовиченко, первый заместитель директора ГБР.

Расследование было чрезвычайно сложным. Отрабатывались и проверялись многие версии, в том числе применение средств радиоэлектронной борьбы, вербовка пилота и даже "дружественный огонь". Однако после тщательных проверок ни одна из них не подтвердилась.

Ключевым доказательством и ключом к установлению всех обстоятельств стал бортовой самописец. В записях за несколько секунд до столкновения был слышен "хлопок", очень похожий на выстрел. Эксклюзивно для 2+2 специалисты рассказали, как провели уникальный эксперимент, имитируя звук выстрела из различных видов оружия на борту.

"Указанная экспертиза в определенном смысле является уникальной. За 30 лет своей практики, я никогда не сталкивался с необходимостью проверки версии, возможно, выстрела на борту самолета или вертолета", - говорит Евгений Тимко, заведующий лабораторией исследования цифровых доказательств КНИИСЭ.

Было однозначно доказано, что звук из салона вертолета не является выстрелом. А что это было? Методом проб и ошибок эксперты пришли к выводу: звук, мог возникнуть от удара руки пилота о микрофон гарнитуры при резком изменении траектории полета.

Следствие окончательно установило, что непосредственной причиной катастрофы стало роковое стечение обстоятельств, человеческий фактор (пилотирование), а главной причиной - ненадлежащая организация полета в сложных метеорологических условиях. Пилот не имел допуска для полетов в таких сложных условиях и должен был отложить вылет. Министр должен был вылетать из Козина, но изменил точку вылета на Новые Петровцы, где был густой туман (настолько, что для ориентации вертолета включали проблесковые маячки на авто). Вместо того чтобы вернуться на утвержденный маршрут, экипаж по непонятным причинам полетел через Бровары.

Вертолет летел на предельно малых высотах. В условиях густого тумана командир экипажа заметил 25-этажку и начал резко набирать максимальную высоту, чтобы облететь ее. Вертолет, оборудованный автопилотом, мог бы самостоятельно выровнять судно на высоте около 150 метров. Однако, пилот неоднократно брал рычаг управления на себя, тем самым выключая автоматику. В условиях нулевой видимости ему не хватило высоты для выравнивания, и вертолет врезался в крышу детского сада. Пилот не осознавал катастрофичности ситуации. Никаких высказываний о падении или приближении к земле не прозвучало. Пилот до последнего момента надеялся выровнять вертолет.

О подозрении сообщено должностным лицам, которые организовывали указанный полет, а также руководителям безопасности полетов. Следствие отмечает, что пилот, вероятно, "не желая отказывать министру", согласился на рискованный полет.

"Страйкбольные" бронежилеты, лопаты вместо плит и миллиарды на войне: циничные схемы в Минобороны

Масштабы и детали хищения средств в Министерстве обороны на закупках некачественного имущества для ВСУ шокируют и возмущают. Во время полномасштабного вторжения чиновники зарабатывали огромные деньги, обворовывая армию, которая защищала их жизни. В центре внимания расследования - бывший заместитель министра, который отвечал за тыловое обеспечение. С его легкой руки военные на передовой получали каски, которые гнулись прямо в руках, или были зашпаклеваны от пуль, форма разлазилась даже в упаковке, а в бронежилете вместо баллистической плиты были куски металла, который, вероятно, был изготовлен из нескольких сваренных между собой лопат и не выдерживал ни одной пули. В отдельных случаях государство заплатило как за бронежилеты высокого класса защиты, а получило страйкбольные аналоги, которые никак не могли защитить жизнь.

"Форма, которая была предназначена для военнослужащих, выглядела так, будто она предназначена для детей из детского сада. Она явно не соответствовала размерам. В одной из партий военной формы военнослужащие нашли окурки, обертки от конфет. И было видно, что эта форма была в использовании", - возмущается Александра Игнат, старшая следователь по особо важным делам ГСУ ГБР.

Чтобы избежать выявления брака, подчиненный замминистра издал приказ принимать бронежилеты "органолептическим методом" - то есть "на вес, на запах, на разрыв", вместо обязательного отстрела в баллистических лабораториях.

В фильме сотрудники ГБР раскрыли, как топ-чиновники Минобороны создавали условия для хищения миллиардов гривень и как удалось вывести их на чистую воду.

Важную роль в расследовании сыграл блэкаут, благодаря которому фигуранты схемы были вынуждены перейти на открытую связь во время переговоров. Эти разговоры помогли следствию установить, что представителем одной из компаний был кум советника заместителя министра обороны.

Заместитель министра лично лоббировал заключение договоров с конкретными фирмами. Так, заключили контракт на 900 миллионов гривень на закупку бронежилетов с турецкой компанией, основным видом деятельности которой была... энергетика. Украина не получила ни одного бронежилета. Кроме того, контракты заключались с болгарской компанией-перекупом, вместо прямого соглашения с производителем.

Другой фирме было перечислено 1,7 миллиарда гривень по стопроцентной предоплате за некачественную обувь, шлемы и бронежилеты.

ГБР установило, что чиновники Минобороны через связанных лиц скупали элитную недвижимость в странах Европы, а также получали незаконные активы на криптокошельки и банковские счета за рубежом. Сейчас ГБР активно сотрудничает с международными партнерами для возвращения этих средств в Украину.

Дело Гринкевичей: рекордная взятка в 500 тысяч долларов, сделки на более чем миллиард гривень

В выпуске - новые детали одной из крупнейших коррупционных схем на военных закупках, где поставщики завышали цены на 40-50% и поставляли форму, которая не соответствовала нормам Минобороны. Три связанные между собой компании импортировали 5 тысяч футболок, а военным частям поставили 70 тысяч - по документам. Известного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича подозревают в поставке некачественной военной одежды для нужд Вооруженных сил Украины на более чем 1 миллиард гривень. Когда его деятельность начала вызывать подозрение, фигурант был уверен, что откупится. Он предложил сотруднику ГБР взятку за закрытие уголовного дела и возвращение изъятого товара - 500 тысяч долларов. Деньги наличными принес на встречу лично в ресторан, который находился прямо возле офиса ГБР. Бизнесмен соблазнял правоохранителя обещанием, что это только начало "сотрудничества". Как только деньги были переданы, бизнесмен был задержан на месте. Причем, хрупкой девушкой.

"Фигурант был вдвое больше меня, сопротивлялся, держался за стол, но у нас есть специальные приемы, которые нам помогли в его задержании", - рассказала "Пума", сотрудница спецподразделения ГБР.

Чтобы пересчитать наличные, следователям понадобилось два часа.

Сын бизнесмена, который был вторым по влиянию человеком в схеме, сбежал, он скрывался, сменил минимум 5 автомобилей и пытался выехать за границу. В конце концов его местонахождение установили в Одессе, в многоэтажке.

"Наши сотрудники выставились на этажах и между ними, перекрыли все подходы и выходы. Подняли дрон и начали облетать вокруг дома и зависать на каждом этаже. Он понимал, что его обнаружили, и дальше прятаться в квартире нет смысла, что мы знаем, где он. И он вышел и сдался", - раскрывает детали "Механик", сотрудник спецподразделения ГБР.

Судебное разбирательство продолжается. Смотрите вторую серию документального фильма "ГБР. Резонансные расследования" уже сегодня, в 14:00 на 2+2.

Вас также могут заинтересовать новости: