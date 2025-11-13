Главные роли сыграли Сидни Суини и Аманда Сайфред.

Lionsgate выпустила новый трейлер драматического триллера "Горничная", главные роли в котором сыграли Сидни Суини и Аманда Сайфред.

Как сообщает IGN, второй трейлер фильма имеет еще большее напряжение. В нем были показаны новые кадры из кровавой резни, однако, снова создатели не стали раскрывать настоящего виновника событий.

В общем сюжет рассказывает о молодой девушке Милли, которая уже потеряла надежду найти работу, как вот появляется возможность устроиться горничной в богатую семью. Однако, на первый взгляд, идеальная семья Винчестеров, как оказалось имеет много секретов. В один момент жизнь Милли превращается в настоящий кошмар на грани жизни и смерти.

Видео дня

Кроме Суини и Сайфред, в триллере "Горничная" также сыграли Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Элизабет Перкинс, Меган Фергюсон и другие. Режиссером и продюсером фильма выступил Пол Фейг.

Горничная - трейлер

Премьера фильма "Горничная" запланирована в украинских кинотеатрах на 1 января и обещает зрителям неожиданные сюжетные повороты и жуткие перипетии.

Также вышел долгожданный тизер фильма "Дьявол носит Прада 2", который станет продолжением оригинальной фэшн-комедии 2006 года. В главных ролях снова появятся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Вас также могут заинтересовать новости: