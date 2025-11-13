Лавров: Саммит в Будапеште сорвали 'подковерные доклады' Трампу

Глава МИД РФ заявил, что Москва рассчитывает на "здравый смысл" Вашингтона и обвинил Европу в "саботаже мира".

Россия по-прежнему готова к саммиту в Будапеште. Москва надеется на удержание США от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации войны в Украине. Об заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, отрывки из которого опубликовало российское агентство ТАСС.

"Мы рассчитываем на здравый смысл и на то, что в Вашингтоне воздержатся от действий, которые могут эскалировать конфликт на новый уровень", - заявил Лавров.

Более того, Лавров назвал причину, почему саммит в Будапеште был внезапно отменен после его разговора с госсекретарем Марком Рубио.

"Трамп получал "подковерные (манипулятивные - УНИАН) доклады", после чего не состоялась встреча на высшем уровне с РФ в Будапеште", - заявил он.

Кремлевский министр также отметил, что президент США Дональд Трамп "предан поиску устойчивого мирного решения" и "стремится понять российскую позицию по Украине". По словам Лаврова, Трамп признал, что действия России частично стали реакцией на расширение НАТО вблизи ее границ.

"Именно об этом президент Путин и Россия предупреждали в течение последних 20 лет", - добавил он.

Лавров вспомнил, что Трамп и Путин провели переговоры на Аляске в августе, а 20 октября он сам общался по телефону с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения возможного нового саммита. Однако позже Трамп объявил о его отмене.

Американский президент, по словам Лаврова, поддерживает идею немедленного прекращения огня в Украине с фиксацией сил на текущих позициях. Москва же настаивает, чтобы Киев уступил дополнительные территории.

Глава МИД РФ также резко высказался в адрес Европы, обвинив ее в срыве мирных инициатив:

"Европа саботирует все миротворческие усилия, вводит новые санкции, готовится к новой большой европейской войне против России".

Он заявил, что Россия готова возобновить контакты с европейскими странами только "когда рософобское неистовство пройдет".

Эти комментарии Лаврова сначала были частью интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera. Впрочем, по данным Reuters, итальянская газета отказалась публиковать интервью.

Что предшествовало

На фоне этих заявлений ЕС продолжает усиливать давление на Кремль: в прошлом месяце страны блока согласовали 19-й пакет санкций против России и рассматривают способы финансирования помощи Украине, в частности через использование замороженных российских активов.

Как писало издание Bloomberg, этот санкционный пакет имеет целью еще больше урезать Москве доходы от энергетики и заставить Владимира Путина начать переговоры. При этом вводится запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, на год раньше, чем планировалось изначально, а также задействованы ограничения против российских банков, кредиторов в Центральной Азии и нескольких криптовалютных бирж.

