Читайте на УНИАН, безопасно ли пить чай с содой и почему это было распространенной практикой в прошлом.

Привычки прошлого часто вызывают много вопросов у современного поколения. Один из таких - зачем в СССР проводницы подсыпали соду в чай? Сложно представить себе, как такое вообще можно пить, однако у этого действия была ключевая практичная польза.

Зачем в СССР добавляли соду в чай и что это меняло

Во времена Советского Союза соду в чай добавляли по нескольким причинам. Во-первых, такой способ заваривания чая помогал смягчить воду. Ее жесткость была распространенной тенденцией из-за высокого содержания минералов, таких как кальций и магний, в подземных водоносных слоях. Эти минералы могли приводить к образованию накипи в трубопроводах и бытовой технике. Добавление соды позволяло сделать вкус чая более приятным.

Во-вторых, добавление соды также считалось своеобразным традиционным рецептом, который передавался из поколения в поколение. Некоторые люди утверждали, что это делает чай более насыщенным и ароматным. Также считалось, что сода помогает избавиться от горчинки в чае. В целом, это была относительно распространенная практика и часть культуры чаепития в советское время.

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Сколько соды добавлять в чай и безопасно ли это

Если вы сомневаетесь, можно ли пить чай с содой, то не бойтесь. Это абсолютно безопасно, а также добавляет некоторые уникальные вкусовые ноты. Некоторым может понравиться эта комбинация, в то время как другие могут предпочесть пить чай без добавок.

Еще есть вопрос с дозировкой - сколько соды добавлять в чай. Тут какого-то универсального ответа просто нет. В одних случая достаточно щепотки, чтоб убрать горечь. Общей рекомендацией является четверть чайной ложки на 2 литра воды.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли заваривать чай кипятком.

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