В это трудно поверить, но до второй половины 19 века, когда уже существовали фотоаппараты и поезда, в Японии царило самое настоящее Средневековье.

История богата загадками, некоторые из которых до сих пор не разгаданы и вызывают сомнения в том, что исторический объект или событие не является выдумкой. С другой стороны некоторые исторические события выглядят полной ерундой, но точно известно, что они являются правдой. Как, например, в случае с визитом делегации японских самураев в Египет в середине XIX века.

Сделанное тогда фото выглядит, как какая-то подделка: группа японских самураев, стоящих перед Большим Сфинксом в Гизе в Египте. Но это зернистое фото, сделанное в 1864 году, является историческим документом, который свидетельствует об уровне глобализации мира уже в то время.

Как пишет научный вестник IFI Science, на фото изображены делегаты так называемого Второго посольства Японии в Европе, также известного как "Миссия Икеды". По приказу сёгуната Токугава, который правил тогдашней Японией, чиновник Икеда Нагаоки был отправлен в Европу в 1864 году, чтобы решить острый спор относительно порта Иокогама.

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Вместе с 27-летним Икедой была целая делегация из 36 человек. Среди них в частности были вооруженные мечами-катанами самураи, представители образованного класса воинов Японии, которые имели значительную политическую власть в то время.

Вторая половина 19 века была временем, когда Япония находилась на экзистенциальном перепутье. Европейские колонизаторы захватили огромные территории Азии, а также Африки и Америки, и начали присматриваться к Стране Восходящего Солнца.

В 1853 году в Японию приплыли американцы и сделали предложение, от которого отсталое феодальное государство не могло отказаться: открыть свои порты для международной торговли, или ощутить на себе всю силу молодой американской демократии и ее военно-морского флота.

Десятилетие спустя император Комэй, все еще пытаясь сдержать влияние иностранцев, приказал Икеде Нагаоки отправиться во Францию и договариваться об отмене статуса открытого порта для Иокогамы. На борту французского военного корабля Икеда и его команда самураев отплыли из Японии, сделав остановки в Шанхае, Индии и Каире.

Именно во время короткой остановки в Египте у самураев нашлось немного времени, чтобы посетить Великие пирамиды Гизы и на их фоне попозировать для фотографа Антонио Беато.

После Египта посольство двинулось дальше и в конце концов прибыло во Францию. Икеда встретился с французскими чиновниками, но требования закрыть порт Иокогама были категорически отклонены, и миссия потерпела полный провал.

В конце концов Япония была вынуждена уступить, и в 1868 году новый император Мэйдзи начал болезненные реформы, которые однако позволили в рекордно короткое время превратить феодальную страну в мощную индустриальную державу.

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