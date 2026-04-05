Плавучий аэропорт: почему авианосец Abraham Lincoln в одиночку не выживет под атаками Ирана

Без своей авианосной ударной группы авианосец США USS Abraham Lincoln теряет свою наступательную эффективность. Лишенный системы противоракетной обороны "Эгида", ударных ракет "Томагавк" и жизненно важных судов снабжения, изолированный авианосец станет практически полностью уязвимым для иранских атак, пишет WioNews.

Парадокс "плавучего аэропорта"

Авианосец USS Abraham Lincoln – это атомный гигант, способный нести до 90 современных самолетов. Однако по сути это всего лишь плавучий аэропорт с крайне ограниченным вооружением на борту. Без хорошо вооруженных эскортных кораблей он не может безопасно применять силу против укрепленных иранских береговых оборонительных сооружений.

Снятие щита "Эгида"

В войне с Тегераном авианосец постоянно сталкивается с угрозами со стороны иранских баллистических ракет и роев беспилотников-камикадзе. Эсминцы с управляемыми ракетами используют передовую боевую систему "Эгида" для создания непроницаемого радиолокационного и перехватывающего щита вокруг USS Abraham Lincoln. Удаление этой сети делает авианосец полностью уязвимым для гиперзвуковых ударов.

Видео дня

Слепая зона подводной лодки

Мелководье Персидского залива, наполненное шумом, является идеальным местом охоты для подводных лодок класса "Кило" Ирана. USS Abraham Lincoln полностью полагается на свои эскортные эсминцы и атомные подводные лодки для обнаружения и охоты на эти подводные угрозы. Без них незамеченный торпедный удар мог бы катастрофически вывести корабль из строя.

Потеря залпа "Томагавк"

Авианосная ударная группа полагается не только на истребители для нанесения ударных ударов. Сопровождающие эсминцы класса "Арли Берк" несут сотни крылатых ракет "Томагавк" наземного базирования, способных уничтожать вражеские зенитные батареи издалека. Без этого первоначального залпа крылатыми ракетами пилоты USS Abraham Lincoln столкнулись бы со смертоносными, полностью боеспособными иранскими сетями зенитных ракет.

Пробел в радиоэлектронной борьбе

Для выживания в современном военно-морском бою требуется абсолютное превосходство в электромагнитном спектре. Эскадрилья ударной группы использует массивные фазированные радары, которые одновременно отслеживают тысячи воздушных целей, передавая эти критически важные данные непосредственно в командный центр авианосца. Лишенный этих "плавающих глаз", USS Abraham Lincoln сражался бы частично вслепую.

Ловушка боеприпасов и топлива

120 боевых вылетов в день приводят к невероятно быстрому расходу авиационного топлива и высокоточных бомб. В состав ударной группы входят огромные суда снабжения, которые закачивают миллионы галлонов реактивного топлива JP-5 на авианосец. Без этих логистических средств авиационное крыло USS Abraham Lincoln было бы выведено из строя в течение нескольких дней.

Снижение оборонительных возможностей

Без многоуровневого эскортного флота авианосец USS Abraham Lincoln был бы вынужден использовать собственные истребители исключительно для самообороны. Боевые воздушные патрули постоянно кружили бы вокруг корабля, перехватывая приближающиеся иранские ракеты, оставляя практически недоступной авиацию для наступательных ударов. Следовательно, действия в одиночку превращают самый смертоносный военно-морской актив Америки в оборонительную обузу.

Ранее эксперты оценил, как авианосец США USS Abraham Lincoln использует свой эскортный флот для создания многослойной защиты, что делает потопление военного корабля практически невозможным.

Вас также могут заинтересовать новости: