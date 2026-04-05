Самолет, который не падает: как A-10 Thunderbolt II возвращается на базу даже после поражения

A-10 Thunderbolt II создавали специально для поддержки войск на передовой – там, где риск поражения максимально высок.

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II, более известный как Warthog, считается одним из самых живучих боевых самолетов в мире. Его конструкция позволяет возвращаться на базу даже после критических повреждений, которые были бы фатальными для большинства других машин, пишет Wionews.

"Бронированная ванна" для пилота

Ключевой элемент защиты – титановый кокпит весом около 540 кг. Эта "ванна" толщиной до 38 мм способна выдерживать прямые попадания зенитного огня, защищая пилота даже в самых жарких условиях боя.

Самолет имеет сразу несколько резервных систем:

Видео дня

две гидравлические;

одна механическая (ручное управление тросами).

Даже при полной потере гидравлики пилот может посадить машину вручную.

Двигатели, которые "страхуют" друг друга

Два двигателя расположены высоко и далеко друг от друга.

Это означает, что поражение одного не приведет к потере второго – самолет способен продолжить полет.

Конструкция штурмовика рассчитана на боевую живучесть:

выдерживает удары 23-мм снарядов;

может летать с одним двигателем;

способен вернуться даже с серьезными повреждениями крыла или хвоста.

В боевой практике зафиксированы случаи, когда A-10 возвращался на базу с частично разрушенным крылом.

Топливные баки оснащены специальной пеной, которая:

предотвращает возгорание;

автоматически "затягивает" пробоины;

останавливает утечку топлива после попаданий.

В конструкции самолета реализовано более сотни инженерных решений для повышения живучести.

В частности, части крыла сделаны так, чтобы их можно было быстро заменить прямо в полевых условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: