Самолет, который не падает: как A-10 Thunderbolt II возвращается на базу даже после поражения

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II, более известный как Warthog, считается одним из самых живучих боевых самолетов в мире. Его конструкция позволяет возвращаться на базу даже после критических повреждений, которые были бы фатальными для большинства других машин, пишет Wionews.
"Бронированная ванна" для пилота
Ключевой элемент защиты – титановый кокпит весом около 540 кг. Эта "ванна" толщиной до 38 мм способна выдерживать прямые попадания зенитного огня, защищая пилота даже в самых жарких условиях боя.
Самолет имеет сразу несколько резервных систем:
- две гидравлические;
- одна механическая (ручное управление тросами).
Даже при полной потере гидравлики пилот может посадить машину вручную.
Двигатели, которые "страхуют" друг друга
Два двигателя расположены высоко и далеко друг от друга.
Это означает, что поражение одного не приведет к потере второго – самолет способен продолжить полет.
Конструкция штурмовика рассчитана на боевую живучесть:
- выдерживает удары 23-мм снарядов;
- может летать с одним двигателем;
- способен вернуться даже с серьезными повреждениями крыла или хвоста.
В боевой практике зафиксированы случаи, когда A-10 возвращался на базу с частично разрушенным крылом.
Топливные баки оснащены специальной пеной, которая:
- предотвращает возгорание;
- автоматически "затягивает" пробоины;
- останавливает утечку топлива после попаданий.
В конструкции самолета реализовано более сотни инженерных решений для повышения живучести.
В частности, части крыла сделаны так, чтобы их можно было быстро заменить прямо в полевых условиях.