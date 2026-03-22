Ядерный удар из космоса: таинственный космический самолет США напугал Китай и Россию

X-37B годами находится в космосе и маневрирует без объяснений – это вызывает беспокойство у соперников США.

Американский орбитальный аппарат X-37B снова оказался в центре внимания из-за опасений, что он может иметь не только научное, но и потенциально боевое назначение. В Китае и России обеспокоены возможностью использования этого аппарата в качестве платформы для ударов из космоса, пишет 19FortyFive.

Речь идет о беспилотном многоразовом "космическом самолете", который способен находиться на орбите годами, менять траекторию полета и выполнять засекреченные миссии.

Что известно о миссиях аппарата

Официально Космические силы США заявляют, что X-37B используется для научных экспериментов и тестирования новых технологий.

Последняя известная миссия завершилась в марте 2025 года, когда аппарат вернулся на базу в Калифорнии после выполнения ряда "экспериментальных задач". В то же время детали этих миссий остаются засекреченными.

Именно эта непрозрачность и подпитывает подозрения относительно истинного назначения аппарата.

Почему возникли опасения

X-37B сочетает в себе возможности спутника и космического корабля. Он запускается с помощью ракет-носителей, таких как Falcon 9 или Atlas V, и способен самостоятельно возвращаться на Землю, приземляясь как самолет.

Его главная особенность – способность долго находиться на орбите и непредсказуемо маневрировать. Это означает, что аппарат может менять позицию, уклоняться от наблюдения и потенциально выполнять широкий спектр задач – от разведки до тестирования новых систем.

Эксперты предполагают, что он может использоваться для отслеживания спутников, тестирования датчиков или даже в качестве платформы для новых видов космического оружия.

Возможен ли удар из космоса

Официальных подтверждений о наличии вооружения на борту нет. Однако аналитики не исключают, что аппарат теоретически может нести небольшую полезную нагрузку, включая высокоточные средства поражения.

Именно это порождает самые громкие предположения – вплоть до сценариев сброса оружия с орбиты, которое практически невозможно перехватить современными системами ПВО.

В то же время большинство экспертов подчеркивает: на данный момент нет доказательств, что X-37B оснащен ядерным оружием или предназначен для таких миссий.

Граница между наукой и военными технологиями

Программа X-37B разрабатывалась при участии NASA и DARPA, а впоследствии перешла под контроль военных.

Сегодня она фактически находится на стыке гражданских и военных технологий: аппарат может одновременно проводить научные исследования и тестировать новые оборонные возможности.

Фактор неопределенности

Аналитики подчеркивают: даже если X-37B выполняет преимущественно научные задачи, сам факт его существования уже влияет на глобальную безопасность.

Страны-конкуренты вынуждены учитывать худшие сценарии – и именно это делает аппарат важным элементом стратегического сдерживания.

В итоге X-37B остается одной из самых загадочных военно-космических программ современности – и, похоже, именно неизвестность является его главным преимуществом.

