Этот снимок является очередным подтверждением того, что наша планета имеет неидеально круглую форму.

В сети была опубликована редкая фотография секретного космоплана X-37B на орбите, на которой также можно увидеть Землю. Это изображение стало первым с этой миссии, доступной широкой публике, так как его опубликовали на странице Космических сил США в X (Twitter).

Космоплан был запущен в свою седьмую миссию в декабре 2023 года. Однако о целях этой миссии было раскрыто очень мало подробностей, пишет Fox News.

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"Бортовая камера X-37B, используемая для контроля состояния и безопасности аппарата, запечатлела изображение Земли во время проведения экспериментов на высокоэллиптической орбите (HEO) в 2024 году", — говорится в публикации.

X-37B выполнил серию уникальных манёвров, называемых аэрофренированием, чтобы безопасно изменить свою орбиту с минимальным расходом топлива.

Что известно об этой миссии

С 28 декабря 2023 года Космические силы США при поддержке Офиса быстрого реагирования ВВС (DAF RCO) проводят эксперименты по изучению воздействия радиации, а также тестируют технологии ситуационной осведомлённости в космическом пространстве на высокоэллиптической орбите.

"Мы рады расширять возможности многоразового X-37B, используя проверенный в полётах сервисный модуль и ракету Falcon Heavy для выполнения передовых экспериментов для ВВС США и их партнёров", — заявил ранее директор программы X-37B, подполковник Джозеф Фритшен.

Другие новости из космоса

Ранее УНИАН сообщал, грозит ли Земле гигантский астероид в 2032 году. Речь идет об астероиде 2024 YR4, который недавно пролетел мимо нашей планеты.

Кроме того, ученые предсказали гибель большей части жизни на Земле. "Чтобы прийти к своим выводам, исследователи создали подробные модели биосферы Земли, приняв во внимание изменения яркости Солнца и соответствующее снижение уровня углекислого газа, поскольку газ распадается под воздействием растущего уровня тепла", - говорится в публикации.

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