Гробницы обнаружили во время строительства дома.

В Китае строительство дома было приостановлено, когда археологи обнаружили три гробницы возрастом около 1800 лет.

Две из них были давно разграблены, но третья сохранилась и сохранила историю в дереве, глине, бронзе и лаке, пишет Earth. Ученые отметили, что планировка и предметы указывают на эпоху династии Западная Хань, когда люди наполняли гробницы вещами, необходимыми для поддержания статуса и повседневной жизни.

Раскопками руководил региональный археологический институт провинции Шаньдун, команда которого подробно изучила место и извлекла десятки артефактов.

В двух гробницах были обнаружены бронзовые печати с выгравированной фамилией Хуань, что позволяет ученым связать эти захоронения с одной династией.

Наиболее полные надписи упоминают Хуань Цзя в одной гробнице и Хуань Баодэ в другой – редкая удача, связывающая имена с камерами.

Все три захоронения представляли собой двойные погребальные ямы, то есть они были предназначены для захоронения останков двух человек.

В каждой из них были деревянные конструкции, которые организовывали пространство подобно комнатам – схема, характерная для элитных захоронений того периода.

Хорошо сохранившаяся гробница, обозначенная как M3, четко демонстрирует план. Наклонный проход длиной около 6,5 м ведет в гробницу длиной около 6,5 м, шириной 4,3 м и глубиной 3,3 м, запечатанную слоями зеленой глины.

Внутри камера разделена на две смежные комнаты, соединенные деревянной дверью и парой миниатюрных окон. Эта архитектурная деталь отражала планировку дома, символически воссоздавая подземную среду обитания для служения умершим в загробной жизни.

В западной комнате находился гроб, окрашенный в черный цвет снаружи и в красный внутри. Под гробом на двух деревянных перекладинах стояла кровать, а в изголовье хранились сложенные друг на друга чашки с лакированными ручками.

Всего в изголовье хранилось 14 предметов керамики, включая кувшины, горшки и фляги с длинными горлышками, большинство из которых были снабжены деревянными крышками для сохранности содержимого.

В этой же комнате были найдены бронзовое зеркало, железный клинок меча и бронзовая печать в форме черепахи с печатью Хуань Баодэ.

Бронзовые печати с черепашьим набалдашником хорошо известны в контексте эпохи Хань, о чем свидетельствует музейный экспонат – восточноханьская печать с черепаховым навершием, использовавшаяся для идентификации.

В восточной комнате находился обрушенный гроб, лакированная шкатулка, деревянный гребень и деревянная решетка. Там же обнаружилось еще одно бронзовое зеркало, сообщающее нам, что оба покойника были отправлены в мир иной с предметами личной гигиены.

Под восточным гробом находилась небольшая повозка. Эта повозка помогла переместить гроб на место, прежде чем камера была запечатана.

Археологи редко находят повозку, сохранившуюся под гробом, в этом регионе, поэтому экземпляр M3 очень удивил археологов.

Издание отметило, что гробницы в эпоху Хань не были точной копией дворцов, но в них было организовано пространство для поддержания загробной жизни как продолжение социального статуса и привычного уклада.

Кроме того, отмечается, что общее количество артефактов из нетронутой гробницы составило более 70. В их число входят стеклянная керамика, лакированные чашки в наборах, инструменты для ухода за животными, оружие и зеркала.

Ранее археологи выяснили, где находились библейские Содом и Гоморра. Им также ученым удалось установить местоположение еще трех важнейших городов, о которіх говорилось в Библии.

