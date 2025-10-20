Задержка коснулась, в частности поездов №46 Ужгород - Харьков и № 113 Харьков - Львов.

Из-за обстрелов российских оккупантов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, ряд поездов следует с задержками.

Как сообщает "Укрзализныця", в частности, от ст. Плиски поезда №46 Ужгород - Харьков и № 113 Харьков - Львов отправились с задержкой более чем на час из-за замены локомотивной тяги.

"Есть изменения и в региональном сообщении. Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп - Фастов-1. Прибудем на конечную с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут", - отметили в "УЗ".

Кроме того, задерживается пригородный рейс №6452 Нежин - Конотоп. Сейчас задержка составляет два часа.

"Приносим извинения за задержки и просим пассажиров следить за официальными сообщениями "Укрзализныци"", - говорится в сообщении.

Удары по железной дороге

Как сообщал УНИАН, 18 октября российские захватчики совершили 58 обстрелов по территории Сумской области. Под вражеским огнем оказались 48 населенных пунктов.

В частности, в Сумах из-за удара по железнодорожному вокзалу получили ранения 32-летняя женщина и 20-летний мужчина. Еще две женщины пострадали в результате попадания FPV-дрона в помещение автозаправочной станции.

