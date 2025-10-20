Дарья также рассказала, смогли ли они остаться друзьями.

Известная украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова сообщила об изменениях в личной жизни. Звезда сериалов "Реванш" и "Коп из прошлого" завершила отношения со своим бойфрендом.

45-летняя Дарья отметила, что они были вместе с экс-возлюбленным больше года. По ее словам, разрыв не был драматическим и они решили поддерживать общение дальше.

"Месяц назад мы расстались с парнем, с которым встречались больше года. Это не драматично, если бы все было хорошо. Если что-то не подходит, надо делать так, чтобы все как-то переформатировалось. Мы в хороших отношениях остались, просто мы больше не пара", - отметила Трегубова в проекте "Ближче до зірок".

Что известно о личной жизни Дарьи Трегубовой

Телезвезда была в браке с бизнесменом Дмитрием. Однако в 2011 году пара развелась. Актриса рассказывала, что кризис в их браке начался с появлением на свет общей дочери Полины, которой сейчас уже 13 лет. Сейчас бывшие поддерживают общение и распределили между собой родительские обязанности.

Позже Дарья призналась, что после развода почти никогда не была одинока. Но теперь хочет больше внимания уделить карьере.

