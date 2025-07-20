Боец рассказал, что встретил оккупанта случайно.

Военный из мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" по имени Юрий рассказал, как он фактически голыми руками взял в плен вооруженного российского оккупанта. Он поделился этой историей на YouTube-канале бригады.

Юрий заявил, что у них на позиции сломался терминал Starlink, а на соседней позиции интернет был, поэтому он решил перейти туда по окопу, чтобы совершить звонок. По дороге он встретил российского солдата, который был напушан и дезориентирован, несмотря на то, что у него при себе было оружие, в отличие от украинского бойца.

"Стоит тело, смуглявое, бородатое, перепуганное вообще. Я его спрашиваю: "Жить хочешь?". Он ответил: "Хочу". Тогда я говорю: "Ну так сдавайся в плен". Он сначала не понял, а потом руки поднял вверх и говорит: "Сдаюсь!". Я забрал у него автомат, гранаты и повел за собой", - вспоминает Юрий.

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Боец выяснил, что вражеский военный отправился на штурм на мотоцикле, но наехал на мину и упал. Более того, после этого он попал под атаку дронов, а из-за испуга перепутал позиции и случайно зашел в окоп украинских солдат.

Боец из Третьей штурмовой в одиночку взял в плен четырех россиян

Ранее боец из Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "Марик" рассказал, как в одиночку взял в плен четырех российских оккупантов. Он отметил, что группа вражеских военных пыталась закрепиться в посадке с помощью квадроциклов, но украинские дроны обнаружили их.

По словам "Марика", он отправился на перехват и приблизился к оккупантам, после чего заявил им, что рядом якобы находится целая группа других украинских военных, хотя он был один.

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