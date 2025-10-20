Аурика также призналась, почему не хочет комментировать позицию Софии Михайловны.

Украинская певица Аурика Ротару, которая является сестрой Софии Ротару, откровенно заговорила об их общении.

Не секрет, что долгое время поговаривали, якобы артистка живет за границей во время войны. Однако летом София Михайловна опубликовала фото из Киева, чем опровергла все слухи. А в новом интервью изданию "Главком" сестра исполнительницы рассказала, удается ли им поддерживать связь и хоть иногда видеться в Украине.

"Мы всегда на связи. Есть возможность - встречаемся. Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Вообще обо всем. Потому что это семья. Нет возможности - на телефоне: "Как дела? Как ночь прошла? Как у вас, было тихо? А у вас, громко?". К сожалению, не так часто видимся, потому что сейчас у меня подготовка к концерту, эти воздушные тревоги бесконечные... Не хочется отлучаться, есть чем заняться", - отметила Аурика.

Она также призналась, почему мало рассказывает о сестре и не комментирует ее молчаливую позицию.

"Думаю, что каждый сам, если захочет, расскажет о себе. То, что он захочет. А я только могу сказать, что она в Украине. Она так же переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она ни в какой ни в России, ни в Крыму. Она здесь - в Украине", - добавила Ротару.

К слову, София Михайловна не появляется на публике и отказалась от выступлений на сцене с 2022 года. Звезда также не говорит о полномасштабной войне в Украине, а лишь иногда публикует кадры разрушений после российских атак и добавляет слова сочувствия.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказал об общении с Софией Ротару во время войны.

