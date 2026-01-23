Время больших решений: 2026 год резко изменит жизнь только одного типа людей

Экстрасенс утверждает, что 2026 год станет периодом активных действий, прорывов и реализации смелых мечтаний

Экстрасенс Кэти Сурбек заявила, что 2026 год принесет особую удачу определенному типу людей – так называемым "обманчивым оптимистам". По ее словам, именно они смогут максимально использовать энергию нового года и увидеть реальные положительные изменения в своей жизни, пишет Your Tango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По мнению Сурбек, начало 2026 года будет сопровождаться мощным импульсом к действиям. Она утверждает, что первая половина года будет способствовать масштабным мечтам, смелым решениям и воплощению идей, которые раньше казались нереалистичными.

"Когда я смотрю на энергию 2026 года, я вижу приглашение мечтать по-крупному и воплощать даже сумасшедшие идеи. Впереди много магических вещей", – сказала экстрасенс.

В то же время она предупреждает, что людям с пессимистическим мировоззрением этот год может даться сложнее. По ее словам, энергия 2026-го потребует веры в будущее и готовности двигаться вперед, а не ждать.

Сурбек также сравнила 2026 год с 2025-м, назвав предыдущий год "изнурительным" и таким, который заставлял многих постоянно останавливаться и ждать. Зато новый год, по ее убеждению, будет ориентирован на движение, изменения и активные действия, а первые ощутимые сдвиги ожидаются уже в конце зимы.

Эксперты по психическому здоровью отмечают, что оптимизм действительно может положительно влиять на качество жизни. Специалисты подчеркивают: позитивное мышление помогает лучше справляться с трудностями, улучшает эмоциональное состояние и общее самочувствие.

Психологи также подчеркивают, что оптимизму можно научиться – в частности, путем работы с негативными мыслями и изменения внутреннего диалога. По их словам, даже умеренное смещение фокуса с пессимизма на надежду может существенно повлиять на ощущение жизни.

По словам Сурбек, 2026 год имеет все шансы стать значительно лучше для большинства людей – особенно для тех, кто готов действовать и позволить себе смотреть в будущее с верой.

