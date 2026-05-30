Китайский автомобиль соревновался с BMW и Audi на дороге с ямами и победил неожиданным образом

Автомобиль позиционируется как ответ Mercedes-Maybach.

Видео с тестом подвески китайского электромобиля NIO ET9 стало вирусным в сети. На кадрах автомобиль соревнуется с BMW i7 и Audi A8 на неровной дороге – и побеждает с большим отрывом, пишет Supercar Blondie.

В ролике NIO ET9 проезжает трассу с неровностями плавно – "гладко, как масло", описывают очевидцы. Тогда как BMW i7 и Audi A8 на тех же участках заметно качаются.

Но организаторы теста решили поднять ставки еще выше. Прямо на капот NIO ET9 установили настоящую шампанскую башню из стаканов – и машина повторила заезд по выбоинам. Ни одна капля не упала.

Видео дня

Пользователи Reddit отреагировали восторженно.

"Везти торт на коленях на заднем сиденье машины больше не будет проблемой", – написал один из них.

NIO ET9 – китайский электромобиль премиум-класса, который в отрасли называют ответом Китая на Mercedes-Maybach. Его стоимость составляет около $110 000.

По сравнению с такими громкими китайскими брендами, как BYD или Zeekr, NIO ET9 менее известен широкой аудитории – однако это ни в коем случае не умаляет его достоинств.

Ранее ET9 уже сравнивали с Maybach S580 в подобных тестах подвески, а также снимали, как он стряхивает с себя снег – почти как живое существо. При таких характеристиках $110 000 выглядят как цена, которую стоит заплатить.

Новинки на рынке электромобилей

Ранее УНИАН писал, что Ferrari представила первый в своей истории электромобиль. Электрокар получил обтекаемый кузов с минималистичным оформлением и выразительными аэродинамическими элементами. Батарея емкостью 122 кВт·ч обеспечивает запас хода до 530 км. Это меньше, чем у некоторых новых электромоделей BMW и Volvo. В самой Ferrari подчеркнули, что главным приоритетом были не показатели автономности, а динамика и управляемость автомобиля.

Вас также могут заинтересовать новости: