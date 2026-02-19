Детство твоего деда: 7 причин, почему воспитание в 1960-х было лучше, чем сегодня

Те, кто рос в 1960-х годах, прошли лучшую "школу жизни", чем современные поколения.

Опыт детства и ранней юности оказывает решающее влияние на формирование личности человека, его жизненных навыков и отношения к окружающему миру. Именно поэтому поколения людей, выросшие в совершенно разных социальных, экономических и бытовых условиях, часто не понимают друг друга.

Как пишет на страницах Yourtango дипломированный специалист по социальным отношениям Зайда Слаббеккорн, люди, чье детство пришлось на 1960-е годы, сформировались как личность в очень специфическом социально-экономическом и политическом контексте, не похожем на те условия, в которых растут современные дети. И тот опыт, приобретенный ими 60 лет назад, в значительной степени сделал их более приспособленными к жизни и научил самостоятельности, которой не хватает современной молодежи и, вероятно, еще больше будет не хватать тем, кто сейчас ходит в школу или садик.

Слаббеккорн выделяет несколько основных причин, почему люди, рожденные в 1960-х годах, чувствуют себя в жизни более уверенно, чем их внуки.

Время, проведенное в одиночестве

Без мобильного телефона, компьютера, а часто и без телевизора, которые развлекали бы их после школы, дети шестидесятых были вынуждены самостоятельно искать себе развлечения, "изобретать" игрушки из обычных предметов быта. Время, проведенное в одиночестве, научило этих людей эмоциональной устойчивости, независимости и креативности.

Самостоятельность в решении проблем

Дети 1960-х очень часто оставались без присмотра взрослых, и это считалось вполне нормальным. В таких обстоятельствах детям приходилось самостоятельно искать решение своих проблем, конфликтов со сверстниками или учителями, или выполнять свои обязанности без постоянной родительской поддержки. Сегодня за такое родителей могут и наказать в некоторых странах, но факт в том, что такой подход приучал детей к самостоятельности.

Время на свежем воздухе

Когда дома из развлечений только телевизор (если вообще есть) и пара старых игрушек, детям интереснее проводить время в компании сверстников на улице. От игры в дворовой футбол до экспедиций в ближайший лесопарк – это типичный досуг детей в 1960-х годах. Больше времени на свежем воздухе полезно не только для физического, но и для ментального здоровья.

Работа своими руками

Современным детям и подросткам на самом деле трудно даже представить, сколько всего умели делать руками их дедушки и бабушки в том же возрасте. Большинство мальчиков уже в средней школе были немного плотниками, немного слесарями, немного еще кем-то. Каждая девочка умела шить и готовить что-то посложнее омлета. Современные дети приобретают эти навыки, дай бог, в старшем школьном возрасте. Да и то не всегда. Бытовая самостоятельность – одна из тех вещей, которая дарит человеку уверенность в себе.

Пунктуальность

Один из парадоксов разницы между поколениями заключается в том, что сегодня многие люди имеют привычку везде опаздывать – на работу, на свидание, на поезд и т. д. И это при том, что у каждого в кармане есть телефон с часами, да и вообще часы сегодня везде – даже на кухонных плитах и холодильниках. Наши дедушки и бабушки иногда имели только одни часы на всю семью – будильник – и этого хватало, чтобы все приходили вовремя на работу, в школу и так далее. Таким было воспитание.

Уважение к другим

Современная молодежь воспитывается в атмосфере панибратства со взрослыми. Часто можно услышать, как школьники говорят "ты" взрослым незнакомцам. В 60-х детей приучали уважать старших и незнакомцев, во многих семьях детей приучали обращаться на "вы" даже к собственным родителям. И хотя современный подход игнорирования авторитетов имеет свои преимущества, умение уважать других на самом деле тоже является важным козырем в жизни. Вежливость ничего не стоит, а приносит много пользы.

Отсутствие трендов

Современные дети постоянно находятся под влиянием вирусных трендов, распространяющихся через соцсети. В эпоху интернета каждые несколько месяцев у всех детей мира происходит массовое помешательство – то в тренде лабубу, то спиннеры, то еще какая-то трендовая ерунда. В 1960-х тоже были свои трендовые игрушки и увлечения среди детей. Но поскольку не было единого информационного пространства для всей планеты, эти тренды были очень локальными, часто ограничиваясь одним городом, одним районом, одной школой. Фактически дети на местах самостоятельно формировали свои предпочтения, а не подвергались влиянию извне.

