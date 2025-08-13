Инновации в области сенсоров и систем стабилизации позволяют новым истребителям безопасно летать в условиях, в которых старые самолеты не имели бы шансов.

Внезапная турбулентность, особенно если она сильная – одно из самых неприятных ощущений во время полета. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, влияет ли она на более маневренные самолеты – например, истребители?

Как пишет Slash Gear, ни самолеты, ни вертолеты не могут избежать турбулентности во время полета. А истребители сталкиваются как с атмосферными, так и с искусственными турбулентными условиями.

"Атмосферная турбулентность возникает, когда истребитель летит на высоте 30 000 футов (около 9,1 км) и сталкивается с естественными эффектами воздушных ям, образующихся в результате быстрого движения воздуха. Оно создает внезапное смещение ветра, что приводит к привычным для нас толчкам на высоте", – объясняют авторы.

Видео дня

В то же время вихревые потоки во время полета в формации или дозаправки истребителей часто являются искусственными причинами турбулентности для этих самолетов.

Современные истребители могут летать в турбулентном воздухе, который другие самолеты не могут преодолеть, благодаря точности современных систем управления полетом. Они помогают уменьшить нестабильность. Поэтому пилоты могут сосредоточиться на выполнении задачи независимо от воздушной ситуации снаружи.

Существуют типичные условия, в которых истребители сталкиваются с нестабильным воздухом, кроме значительных высот. Например – над горными хребтами, где воздух поднимается вверх и создает волны, которые могут простираться на километры в небо и вызывать значительные турбулентные эффекты для самолета. Сильная буря может влиять на истребитель еще задолго до того, как появятся темные облака, и это может застать пилотов врасплох.

Инновации в области сенсоров и систем стабилизации позволяют новым истребителям безопасно летать в условиях, в которых старые самолеты не имели бы шансов. Так было и в случае с инцидентом с прототипом XB-70 Valkyrie.

8 июня 1966 года XB-70 летел рядом с зарегистрированным NASA самолетом F-104N Starfighter. F-104 Starfighter попал в вихревой след правого крыла XB-70, что привело к аварии. Официальный отчет указал основной причиной аварии и потери самолета именно турбулентность.

"Аэродинамические нарушения остаются общей проблемой в авиации, затрудняя пилотам интенсивный полет. Независимо от того, насколько совершенна система управления истребителем, пилоты все равно будут испытывать последствия нестабильности воздуха, то ли во время дозаправки, то ли во время полета на сверхзвуковой скорости на большой высоте, то ли во время налетов на низкой высоте. Исследования NASA и другие исследования влияния воздушных ям продолжают прокладывать путь для современных систем демпфирования и систем управления полетом пятого поколения, обеспечивая лучшую управляемость и безопасность в целом", – констатировали авторы.

Какой истребитель обладает самым мощным звуковым ударом

Самый громкий звуковой удар в истории принадлежит самолету XF-84H корпорации Republic Aviation. Он также известен как "Thunderscreech" ("Громовой визг").

Согласно Книге рекордов Гиннеса, этот самолет был самым громким в мире. Его вращающиеся винты создавали звуковые удары при скорости Маха 1,18 – а это примерно 1 450 км/ч.

Однако самый громкий звуковой удар – это не обязательно самый сильный. Самый мощный удар был зафиксирован в 1967 году, и он был произведен бортом F-4 Phantom.

Вас также могут заинтересовать новости: