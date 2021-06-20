В Twitter попало видео, на котором кандидат в городской совет Манхэттена Зак наслаждается сеансом садомазохизма.
Об этом сообщает издание New York Post.
На видеозаписи Вайнер с кляпом во рту подвергается пыткам со стороны женщины в кожаном костюме, которая поливает его воском и зажимает его соски прищепками.
По словам самого Вайнера, видео было снято полтора года назад с его бывшей девушкой, которую он встретил во время вечеринки в честь Хэллоуина в 2019 году. При этом он подчеркнул, что за видео ему не стыдно.
«Я горжусь тем, что я БДСМщик. Мне нравится БДСМ», - признался Вайнер.
В то же время мужчина отказался назвать имя женщины и сказал, что понятия не имеет, как вообще эти кадры появились в интернете.
Читайте такжеАмериканская звезда БДСМ-порно Молли Смэш идет в политику (фото)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Раздели и отшлепали: блогеры устроили БДСМ-перформанс на Крещатике (видео)
- БДСМ в церкви: в США священник попался на алтаре с двумя доминатрикс (видео)
- Американка потеряла работу из-за пандемии, ушла в секс-тренеры и стала счастливой (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram