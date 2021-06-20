На видеозаписи Вайнер с кляпом во рту подвергается пыткам со стороны женщины в кожаном костюме.

В Twitter попало видео, на котором кандидат в городской совет Манхэттена Зак наслаждается сеансом садомазохизма.

Об этом сообщает издание New York Post.

На видеозаписи Вайнер с кляпом во рту подвергается пыткам со стороны женщины в кожаном костюме, которая поливает его воском и зажимает его соски прищепками.

По словам самого Вайнера, видео было снято полтора года назад с его бывшей девушкой, которую он встретил во время вечеринки в честь Хэллоуина в 2019 году. При этом он подчеркнул, что за видео ему не стыдно.

«Я горжусь тем, что я БДСМщик. Мне нравится БДСМ», - признался Вайнер.

В то же время мужчина отказался назвать имя женщины и сказал, что понятия не имеет, как вообще эти кадры появились в интернете.

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Автор: Денис Прядко