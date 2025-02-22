В списке есть спаржа и свекла.

Диетологи назвали продукты с высоким содержанием железа, которые стоит добавить в свой рацион, пишет realsimple.com.

"Некоторые продукты растительного происхождения (например, фрукты и овощи) являются отличными источниками железа, что делает их идеальными для увеличения потребления железа", - говорится в публикации.

Железо является важным минералом, оно необходимо организму для выживания.

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Как отметила сертифицированный диетолог Кристен Лоренц, железо участвует во множестве процессов в организме, включая иммунную функцию, когнитивное развитие, синтез ДНК и выработку энергии. Оно также является основным компонентом гемоглобина, белка в эритроцитах, который отвечает за перенос кислорода по всему телу.

"Без достаточного количества железа организм не может вырабатывать достаточно здоровых эритроцитов, что может привести к слабости и снижению иммунитета", - предупредила эксперт.

12 продуктов с высоким содержанием железа

Среди лучших продуктов с высоким содержанием железа диетологи выделили такие:

Шпинат. С почти 6,5 миллиграммами железа на одну чашку шпинат является отличным источником железа.

Курага. В ней содержится почти 2 миллиграмма железа на порцию в полчашки. Более того, курага содержит клетчатку и калий для пищеварения и здоровья сердца соответственно.

Финики. Четыре финика содержат примерно 1 миллиграмм железа, а также клетчатку, калий и медь, отметила диетолог-нутрициолог Саманта Снашалл.

Швейцарский мангольд. Содержит около 4 миллиграммов железа на одну чашку приготовленного продукта. Это также ценный источник иммуностимулирующего витамина А, укрепляющего кости витамина К и полезной для кишечника клетчатки.

Чечевица. Кроме железа, содержит клетчатку, витамины группы В и растительный белок.

Лимская фасоль. Содержит примерно 4 миллиграмма железа на одну приготовленную чашку. Они также обеспечивают "клетчатку и растительный белок.

Спаржа. На каждую чашку вареной спаржи вы получите около 2 миллиграммов железа, согласно данным Министерства сельского хозяйства США. Этот овощ также богат фолиевой кислотой, антиоксидантами, такими как глутатион, который поддерживает детоксикацию и иммунную функцию.

Свекла. В одной чашке сырой свеклы содержится около 1 миллиграмма железа, а также фолиевая кислота, марганец и витамин С.

Инжир. Кроме железа, содержит кальций, магний и клетчатку, которые поддерживают здоровье костей и пищеварение.

Изюм. Является отличным источником железа, клетчатки, калия, углеводов и кальция.

Авокадо. Содержит почти 1 миллиграмм железа на плод, является богатым источником витамина С, который улучшает усвоение негемового железа, а также полезных жиров и калия.

Клубника. Как богатый источник витамина С, клубника может помочь повысить усвоение негемового железа, содержащегося в растительных продуктах.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 бюджетных продуктов с высоким содержанием омега-3.

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