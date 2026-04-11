Без права на ошибку: как самолеты взлетают и садятся на движущийся авианосец

Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) выполняет роль полноценной плавучей авиабазы, способной обеспечивать непрерывные полеты боевой авиации днем и ночью. Полетные операции на борту считаются одними из самых сложных в мире из-за необходимости точной координации между пилотами, палубным экипажем и командными центрами, пишет Wionews.
Плавучая авиабаза в океане
Полетная палуба авианосца площадью около 4,5 акров фактически представляет собой компактную подвижную взлетно-посадочную полосу. Здесь в быстром темпе запускают и принимают самолеты, поддерживая постоянный цикл миссий.
Среди основной авиации:
- F/A-18 Super Hornet;
- F-35C Lightning II;
- EA-18G Growler;
- E-2 Hawkeye.
Как запускают самолеты
Для взлета используют паровые катапульты, которые разгоняют многотонные самолеты до необходимой скорости всего за несколько секунд. Перед запуском экипаж точно выставляет самолет, а окончательное разрешение дается из диспетчерской башни.
Возвращение на авианосец является еще более рискованным. Пилоты должны:
- выровнять самолет по отношению к движущейся палубе;
- спуститься под точным углом;
- зацепиться крюком за один из тросов.
Все это происходит за секунды, с учетом движения корабля в море. Ключевую роль в этом процессе играет офицер по сигнализации посадки, который в реальном времени корректирует действия пилота.
День и ночь – разные условия
Днем полеты выполняются быстрее благодаря лучшей видимости – пилоты и экипаж четко видят палубу и могут работать в высоком темпе.
Ночью ситуация кардинально меняется из-за ограниченной видимости, большей зависимости от приборов и повышенных требований к пилотам. Из-за этого ночные миссии выполняют только самые опытные летчики, хотя они обеспечивают круглосуточную боевую готовность.
Экипаж палубы работает по цветовой системе:
- желтые – управляют движением самолетов;
- зеленые – техническое обслуживание;
- красные – вооружение;
- синие – логистика.
Это позволяет мгновенно координировать действия даже в самых интенсивных условиях.