Без права на ошибку: как самолеты взлетают и садятся на движущийся авианосец

Полеты с авианосца – это сочетание точности, технологий и командной работы.

Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) выполняет роль полноценной плавучей авиабазы, способной обеспечивать непрерывные полеты боевой авиации днем и ночью. Полетные операции на борту считаются одними из самых сложных в мире из-за необходимости точной координации между пилотами, палубным экипажем и командными центрами, пишет Wionews.

Плавучая авиабаза в океане

Полетная палуба авианосца площадью около 4,5 акров фактически представляет собой компактную подвижную взлетно-посадочную полосу. Здесь в быстром темпе запускают и принимают самолеты, поддерживая постоянный цикл миссий.

Среди основной авиации:

F/A-18 Super Hornet;

F-35C Lightning II;

EA-18G Growler;

E-2 Hawkeye.

Как запускают самолеты

Для взлета используют паровые катапульты, которые разгоняют многотонные самолеты до необходимой скорости всего за несколько секунд. Перед запуском экипаж точно выставляет самолет, а окончательное разрешение дается из диспетчерской башни.

Возвращение на авианосец является еще более рискованным. Пилоты должны:

выровнять самолет по отношению к движущейся палубе;

спуститься под точным углом;

зацепиться крюком за один из тросов.

Все это происходит за секунды, с учетом движения корабля в море. Ключевую роль в этом процессе играет офицер по сигнализации посадки, который в реальном времени корректирует действия пилота.

День и ночь – разные условия

Днем полеты выполняются быстрее благодаря лучшей видимости – пилоты и экипаж четко видят палубу и могут работать в высоком темпе.

Ночью ситуация кардинально меняется из-за ограниченной видимости, большей зависимости от приборов и повышенных требований к пилотам. Из-за этого ночные миссии выполняют только самые опытные летчики, хотя они обеспечивают круглосуточную боевую готовность.

Экипаж палубы работает по цветовой системе:

желтые – управляют движением самолетов;

зеленые – техническое обслуживание;

красные – вооружение;

синие – логистика.

Это позволяет мгновенно координировать действия даже в самых интенсивных условиях.

