Многие люди заводят себе домашних питомцев. В большинстве случаев это коты или собаки, но некоторые предпочитают более экзотических животных, таких как рептилии, пауки или моллюски. Улитки ахатины тоже могут быть выбраны в качестве домашнего любимца. Однако, это весьма "экстремальное" животное, о чем и расскажем в материале.

В первую очередь стоит отметить, что гигантские ахатины питаются практически всеми растениями, а также считаются весьма агрессивным инвазивным видом (таким, который угрожает другим экосистемам). Также они являются гермафродитами и могут самооплодотворяться, при этом откладывая до 1200 яиц за год.

Перед тем, как завести такого питомца дома, важно узнать, чем опасны улитки ахатины для человека. Дело в том, что эти моллюски являются переносчиками паразитов - круглых червей, заражение которыми может вызывать у людей менингит (воспаление мозга). Это может случиться, если не помыть руки после контакта с ними или съесть продукты, по которым они ползали. Поэтому сложно однозначно ответить, можно ли брать улиток ахатин на руки: если соблюдать строгую гигиену, то они будут относительно безопасны.

В некоторых странах этих моллюсков употребляют в качестве пищи, но в том случае, если их недостаточно термически обработать, то тоже существует большой риск заражения опасными болезнями. Еще одна причина, почему нельзя трогать улиток данного вида некоторым людям заключается в том, что в их слизи много грибков и бактерий, способных вызывать острые аллергические реакции.

Почему в США запрещены ахатины - интересный факт

Дело в том, что в середине прошлого века в США ахатины были очень распространенным видом домашних питомцев, а также их держали во многих природных уголках в американских школах. Но правительство вскоре поняло, чем опасна улитка ахатина. Власти признали, что они представляют собой огромную угрозу для сельского хозяйства страны, так как могут питаться более 500 видами растений, в том числе овощами и фруктами. Правительство отметило, что эти улитки также представляют серьёзную опасность для здоровья человека, являясь переносчиками паразита Angiostrongylus cantonensis.

Этих моллюсков и их яйца категорически запрещено ввозить в страну и хранить без специального разрешения - за нарушение закона грозит уголовная ответственность.

В 2023 году во Флориде из-за ахатин был введен карантин. Интересно, что впервые вторжение этих моллюсков в штат произошло еще в 2010 году, и с тех пор американское правительство всячески пытается не допустить их дальнейшего распространения по стране, тратя на это огромные деньги.

