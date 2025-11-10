Важно знать, почему же кот может мяукать просто так.

Все владельцы котов и кошек наверняка сталкивались с тем, что их домашний любимец просто начинал ходить по дому и постоянно мяукать. Это часто может раздражать и отвлекать от дел. О том, почему кот без причины мяукает, - расскажем в материале.

Почему кот мяукает без причины - зачем он так делает

В данном вопросе всё зависит от обстоятельств. Причина может быть совершенно безобидной, или указывать на что-то более серьёзное, например, на какое-то заболевание. Тем не менее, причин для "пения" вашего любимца может быть множество. Эксперты Trupanion утверждают, что есть шесть распространённых вариантов, почему кот ходит и мяукает без причины (на первый взгляд), и что делать в каждом случае.

Животные могут требовать вашего внимания и хотеть, чтобы с ними поиграли или погладили. Вместо того, чтобы игнорировать или ругать кошку за мяуканье (чего делать ни в коем случае нельзя), попробуйте проводить с ней больше времени. Кот мяукает без причины и в том случае, когда ему одиноко: если вы его надолго оставляете дома без компании. Стоит отметить, что некоторые породы, например, сиамские кошки, склонны к чрезмерной шумливости.

Очень распространённая причина, по которой кошки постоянно мяукают, - это голод или желание пить. Убедитесь, наступило ли обычное время для приёма пищи вашим питомцем. Стоит проверить, сколько еды вы ему даёте и как часто, а также узнать, что этого достаточно для его возраста и размера. Заодно посмотрите на миску с водой - вполне возможно, что он просто хочет пить.

Еще один вариант, когда кот без причины мяукает, - он может слышать других животных. Домашние питомцы иногда прислушиваются к звукам, издаваемым животными, и поэтому мяукают, пытаясь связаться с ними. Удобное место на окне может помочь кошке почувствовать себя более открытой для окружающего мира.

Распространенный случай, почему кот мяукает без причины ночью и днем - он ищет себе пару. То же самое касается и кошек: нестерилизованные или некастрированные особи могут ходить и мяукать во время течки. Помимо вокализации, есть и другие признаки: трение о мебель и стены, попытки выбраться на улицу, повышенная привязанность к вам или другим питомцам, чрезмерное вылизывание себя, мечение территории, принятие позы для спаривания.

Кошки обращаются к хозяевам, когда испытывают стресс из-за шума, запаха или ситуации, и хотят, чтобы им помогли. Когда ваш любимец начнёт мяукать, обратите на него внимание: возможно, он пытается сказать вам, что он в стрессе и нуждается в поддержке.

Шумное поведение домашнего любимца может быть признаком скрытого заболевания. Постоянное мяуканье может означать что угодно: от расстройства желудка до более серьёзных заболеваний, таких как гипертиреоз или даже когнитивные нарушения. Важно, что глухие или слабослышащие кошки также часто громко мяукают.

Вполне вероятно, что ваша кошка ходит и мяукает совершенно безобидно, но так не всегда.

Что делать, если кот мяукает без причины - важно знать

Помните, что если ваш прежде тихий питомец внезапно начал мяукать во весь голос, то это изменение поведения, которое нельзя игнорировать. В таком случае не стесняйтесь обратиться к ветеринару и подробно описать проблему.

Стоит начать записывать, когда ваша кошка мяукает, как долго она это делает и помогают ли какие-либо ваши действия. Расскажите обо всём этом ветеринару, а также о её прошлых привычках - это поможет быстрее определить причину.

