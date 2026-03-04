Если у россиян будет больше баллистических ракет, чем у Украины противоракетных PAC-3, тогда украинское воздушное пространство может стать уязвимым.

Украине следует продолжать наносить удары по российским промышленным объектам, задействованным в цепочке производства баллистических ракет.

Об этом директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора ЦДАКР по международным вопросам Михаил Самусь сказал в эфире Радио NV.

В частности, его спросили, насколько высок риск того, что Украина не получит ракеты для ПВО в контексте событий на Ближнем Востоке.

Как отметил эксперт, арабские страны Персидского залива будут нуждаться в большей защите, потому что Иран за несколько дней "умудрился сделать врагами весь Ближний Восток", обстреляв лучшие курорты, отели, крупнейшие места добычи и переработки нефти. Также и в дальнейшем защиты будут нуждаться военные базы США в регионе. Речь идет о защите не только от ударных дронов типа Shahed, но и от баллистических ракет. Сейчас баллистики летят из Ирана много, но США и Израиль привлекают авиацию для ударов по ракетным установкам Ирана.

Спрос на ракеты PAC-3 будет расти

Однако потребность в средствах ПВО для противодействия иранской баллистике никуда не исчезнет.

"Но, тем не менее, этот ажиотаж будет только расти. И все будут хотеть иметь в своем арсенале побольше Patriot с ракетами PAC-3", - убежден Самусь.

Он напомнил, что еще перед операцией США и Израиля против Ирана промышленные мощности для производства противоракет к Patriot не были слишком развиты, и Украине не хватало соответствующих средств.

"А сейчас представьте, когда огромная группировка вооруженных сил Соединенных Штатов, которые находятся в регионе, должна быть защищена. А главное средство защиты – это те самые Patriot, это те самые ракеты PAC-3", - подчеркнул Самусь.

Поэтому, он отмечает, что объективно нужно понимать, что ракет PAC-3 будет становиться меньше.

"Это означает, что россияне действительно могут этим воспользоваться", – считает Самусь.

Что нужно делать Украине

По его мнению, в такой ситуации Украина должна наносить все больше ударов по российским оборонно-промышленным мощностям, как, например, удар по российскому Воткинскому заводу, на котором собирают "Искандеры" и другие баллистические ракеты.

"Нужно сейчас сделать все для того, чтобы Украина максимально повлияла на промышленные возможности России по производству этих ракет, поскольку иначе мы действительно очень скоро столкнемся с ситуацией, когда наши города будут беззащитными. Я не скажу полностью беззащитными, я надеюсь, что Европе удастся получить за европейское финансирование от Соединенных Штатов определенное количество PAC-3. Но, если у россиян будет чисто математически больше баллистических ракет, чем у нас ракет PAC-3 – они смогут пробивать нашу противовоздушную оборону", – подчеркнул Самусь.

Усиление ПВО - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина стремится ускорить производство противобаллистических ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot с целью защиты от российских атак. Предполагается создание совместных консорциумов с международными партнерами для создания средств противодействия российским баллистическим ракетам. Один перехватчик PAC-3 стоит 3,7 миллиона долларов.

В то же время, по словам президента Украины Владимира Зеленского, пока от партнеров не было сигналов об уменьшении количества поставок ракет PAC-3 для Украины на фоне войны на Ближнем Востоке.

