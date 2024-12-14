Они скорее всего питались насекомыми.

Ученые недавно обнаружили в провинции Чубут в Австралии окаменелость птерозавра возрастом 178 миллионов лет, которая принадлежит новому уникальному виду. Как пишет InterestingEngineering со ссылкой на исследование в журнале Royal Society Open Science.

Эволюция птеродактилей произошла в юрском периоде, а самые ранние известные окаменелости относятся к позднему юрскому периоду (около 160 миллионов лет назад). Однако исследователи утверждают, что этот новый вид, названный Melkamter pateko, жил в конце раннего юрского периода. Это позволяет предположить, что птеродактилоиды возникли гораздо раньше, чем считалось ранее.

Одной из особенностей этой находки является местонахождение окаменелости. Окаменелые останки были найдены в глубине материка, вдали от побережья. Это необычно, поскольку большинство птерозавров юрского периода встречаются в морской среде и, как считается, питались преимущественно морскими обитателями.

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В отличие от них Melkamter pateko, скорее всего, питался насекомыми. Это позволяет предположить, что птеродактилоиды могли зарождаться во внутренних районах, а не обязательно вблизи побережья.

"Возможно, что ранняя специализация на высокомобильной добыче, такой как летающие насекомые, способствовала эволюционному успеху птеродактилоидов", - говорит Александра Фернандеш, первый автор исследования.

Ранее ученые идентифицировали окаменелости нового вида древних людей, которые когда-то жили в Восточной Азии. Их отличительной чертой была необычайно большая голова.

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