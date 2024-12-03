Это научное открытие сделало настоящую революцию в понимании эволюции человека.

Ученые идентифицировали окаменелости нового вида древних людей, которые когда-то жили в Восточной Азии. Их отличительной чертой была необычайно большая голова.

Окаменелости, найденные на севере Китая, представляют собой ранее неизвестную группу людей, которых ученые назвали Juluren - что означает "люди с большой головой", которые жили 200-160 тыс. лет назад, пишет Studyfinds.

После недавнего комплексного анализа ученые поняли, насколько уникальны эти останки. Самая поразительная особенность древнего вида - объем черепа около 1700 миллилитров - значительно больше, чем у других известных видов древних людей и многих современных.

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Что делает обнаруженный вид замечательными, так это то, что он обладал таким большим мозгом, когда большинство других видов людей имели черепные емкости более скромных размеров.

В целом Juluren имели некоторые примитивные характеристики, типичные для ранних людей Восточной Азии, такие как толстые кости черепа и отличительно сформированные зубы. Однако у них также были и более продвинутые черты, похожие на неандертальцев и современных людей. "Как будто природа решила поэкспериментировать с различными человеческими чертами, создав уникальный коктейль из характеристик, никогда не встречавшихся ни до, ни после", - пишет издание.

Эти древние люди жили на территории нынешнего северного Китая во время крупного ледникового периода, когда температура была примерно на 4°C ниже, чем сегодня. Данные свидетельствуют о том, что они были хорошими охотниками, особенно на лошадей, и отлично умели разделывать добычу.

Одним из самых захватывающих аспектов открытия является то, что оно открыло человеческое разнообразие в древней Восточной Азии. Традиционный взгляд на эволюцию человека как на прямую линию от примитивного к современному заменяется гораздо более сложной картиной. Окаменелости показывают, что несколько видов людей сосуществовали и, вероятно, скрещивались, создавая богатую палитру человеческого разнообразия, которую ученые только сейчас начинают постигать.

Это открытие также бросает вызов пониманию эволюции мозга. Наличие таких крупных мозгов на столь раннем этапе человеческой истории предполагает, что увеличение размера мозга не было простой линейной прогрессией. Вместо этого разные группы людей могли развить более крупный мозг независимо и по разным причинам.

Возможно, самое интригующее то, что Juluren связаны с загадочными денисовцами, известными в основном по свидетельствам ДНК и нескольким ископаемым останкам, найденным в Сибири. Эта связь предполагает, что широко распространенная популяция людей с большим мозгом существовала на большей части Восточной Азии в конце четвертичного периода.

Подобно частям древней головоломки, каждое новое открытие окаменелостей помогает дополнить картину эволюции человека. Результаты анализа находок останков этих людей, опубликованные в журнале PaleoAnthropology, напоминают, что генеалогическое древо имеет много ветвей, некоторые из которых мы только сейчас начинаем открывать.

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