Диетолог Эбби Шарп посоветовала, какой сок будет лучшим для здоровья.

Ученые обнаружили, что клюква способна значительно улучшить здоровье человека. В частности, она хорошо показала себя в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, ожирения и кариеса. В связи с этим, они решили исследовать, имеет ли и сок из этой ягоды такие преимущества.

Как пишет usatoday, во-первых надо разграничить 100% клюквенный сок и коктейль из нее, куда добавляют много сахара и тому подобное.

Клюквенный сок действительно имеет различные преимущества для здоровья, прежде всего благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов. Среди преимуществ будет уменьшение воспаления и здоровье сердца, рассказывает зарегистрированный диетолог Эбби Шарп.

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По ее словам, доказано, что антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, могут повысить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний.

Ранее считалось, что клюквенный сок может снизить риск воспаления мочевыводящих путей из-за его способности препятствовать прилипанию бактерий к стенкам мочевыводящих путей.

Когда нельзя пить клюквенный сок

Клюквенный сок обычно имеет высокое содержание сахара, и, как отмечает Шарп, его чрезмерное потребление может иметь последствия для здоровья, включая "увеличение веса, кариес зубов и повышенный риск хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания".

Она также предупреждает, что люди с кислотным рефлюксом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и повышенной чувствительностью зубов могут испытывать обострение симптомов после употребления клюквенного сока из-за кислотности. Клюквенный сок также может взаимодействовать с определенными лекарствами, включая средства для разжижения крови, лекарства от рефлюкса или язвы.

Какой самый полезный сок

Если вы стремитесь максимально увеличить пользу для здоровья и минимизировать недостатки, Шарп рекомендует выбирать сок на основе овощей или сок или смузи с фруктовыми волокнами, например, апельсиновый сок с мякотью.

Главное различие между съеданием кусочка фрукта и выпиванием фруктового сока заключается в том, что последний обычно удаляет клетчатку фрукта, которая помогает замедлить реакцию организма на уровень сахара в крови. Это не делает его лучше или хуже, но сочетание неволокнистого фруктового сока с более сбалансированной пищей, содержащей клетчатку, белок и/или жир, может помочь лучше регулировать уровень сахара в крови и обеспечить более высокое качество питания.

Другие советы по питанию

Несколько ранее старший научный сотрудник Absolute Collagen, доктор Дэйв Рейли объяснил как продукты, богатые коллагеном, могут помочь сохранить кожу крепкой и упругой. По его словам, коллаген является основным компонентом наших связок и соединительной ткани, обладает ранозаживляющими свойствами и укрепляет кожу.

Также было обнаружено, что употребление корицы и блюд с ней будет полезным не только для вашего настроения, но и имеет неожиданно положительное влияние на физическое здоровье. Корица содержит несколько питательных веществ, которые способствуют общему здоровью костей - калий, кальций, витамин А и витамин К.

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