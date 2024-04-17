Исследователи утверждают, что те, кто пьет чистый апельсиновый сок, потребляют меньше калорий, чем те, кто употребляет апельсиносодержащие напитки с сахаром.

Несмотря на то, что ряд диетических рекомендаций рекомендует уменьшить потребление сахара из "всех источников", по словам исследователей, 100% натуральный апельсиновый сок может быть полезным.

Как пишет Fox News, исследователи из Университета Торонто Метрополитен исследовали влияние употребления 100% апельсинового сока по сравнению с "апельсиносодержащими напитками" на аппетит, потребление пищи и гликемический ответ у взрослых.

В ходе исследования 36 взрослых людей с "нормальным весом" должны были пить 100% апельсиновый сок, апельсиновый напиток или воду перед едой. Исследователи обнаружили, что потребление пищи и энергии было ниже у тех, кто употреблял 100% апельсиновый сок, чем апельсиновый напиток.

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Не было существенной разницы в среднем аппетите после употребления напитков, но уровень глюкозы в крови был ниже после того, как люди выпили 100% апельсиновый сок по сравнению с апельсиновым напитком и водой.

Апельсиновый сок похож на подслащенный напиток тем, что содержит свободный сахар, но он также содержит сахарозу (фруктозу и глюкозу, связанные вместе), а также содержит витамин С и флавоноиды.

Как считают исследователи, флавоноиды в апельсиновом соке замедляют пищеварение и усвоение сахара. Таким образом, вы не наблюдаете такого же скачка уровня глюкозы в крови, как при употреблении апельсиносодержащего напитка.

При этом интересно, что энергия в апельсиновом соке была компенсирована во время следующего приема пищи, то есть участники уменьшили потребление пищи в обед на сумму, соответствующую каллориям в апельсиновом соке, тогда как участники после употребления напитка съели больше калорий в обед.

Важнейший вывод всего исследования, считают диетологи, заключается в том, что организм может распознавать разницу между природным сахаром и добавленным сахаром.

Ранее УНИАН рассказывал, действительно ли полезен яблочный сок для здоровья человека.

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