Доктор Дэйв Рейли рассказал, как сохранить кожу крепкой и упругой.

Сохранение молодого вида является целью многих людей, когда дело доходит до внешности. Однако, когда мы становимся старше, то замечаем незначительные изменения, такие как морщины на коже и седые волосы.

Старший научный сотрудник Absolute Collagen, доктор Дэйв Рейли объяснил Ехргеѕѕ, как продукты, богатые коллагеном, могут помочь сохранить кожу крепкой и упругой. По его словам, коллаген является основным компонентом наших связок и соединительной ткани, обладает ранозаживляющими свойствами и укрепляет кожу.

"Не секрет, что пища, которую мы едим, непосредственно влияет на наше здоровье и благополучие. А стремление к сбалансированному питанию и большему вниманию к питательным веществам в вашей пище не только принесет пользу вашему общему самочувствию, но и может способствовать выработке коллагена. По мере того, как вы стареете и выработка коллагена уменьшается, внесение небольших изменений, чтобы включить в пищу больше ингредиентов, повышающих коллаген, принесет реальную пользу для внешнего вида и прочности вашей кожи", - сказал Рейли.

Видео дня

Курица

Доктор заявил, что открывает топ самых полезных продуктов курица. Она "важна" для производства коллагена.

"Аминокислоты и минералы, которые вы получаете из этого популярного мяса, идеально подходят для эффективной работы коллагена в вашем теле", - пояснил Рейли.

Белок

Яичные белки являются еще одним распространенным источником белка, который используют посетители тренажерного зала, но его преимущества заключаются не только в улучшении и восстановлении мышц.

"Яичные белки особенно богаты аминокислотой под названием пролин, которая является важным компонентом коллагена и поможет вашей коже стать сияющей. Их также относительно легко включить в свой рацион, поскольку вы можете заменить использование яиц в большинстве рецептов большим количеством яичных белков в соотношении 1:2 или 1:3", - добавил эксперт.

Ягоды

С приближением теплых месяцев сезона все больше ягод будет по доступной цене. По желанию их можно заморозить, чтобы они были в течение года. Как рассказал Рейли, ягоды не только вкусные и универсальные, но и богаты витамином С, который прекрасно способствует выработке коллагена в организме.

"Клубника и некоторые сорта ежевики начнут появляться в конце весны, и их можно просто добавить в вашу утреннюю гранолу или потреблять как вечернюю закуску, чтобы повысить уровень коллагена", - советует он.

Чеснок

Рейли отметил, что чеснок также является "важным элементом в производстве коллагена".

"Насыщенный соединениями серы, он необходим для формирования коллагеновых волокон и поддержания целостности тканей. Добавляя чеснок в свои блюда - измельчённый в соусах, жареный с овощами или добавленный в заправки - вы не только улучшаете вкус, но и поддерживаете бодрость кожи", - объясняет доктор.

Бобовые

Для веганов и вегетарианцев фасоль, чечевица и нут являются "лучшим выбором" для поддержания коллагена.

"Бобовые, богатые белком и незаменимыми аминокислотами, отлично способствуют выработке коллагена. Более того, бобовые - это действительно рентабельный список покупок, который можно добавить в разнообразные блюда, от супов и соусов до соусов болоньезе", - подытожил он.

Другие советы по питанию

Ранее УНИАН рассказывал, что молекула в кофе продлевает молодость мышц.

Также было названо 11 продуктов питания, которые убивают нашу молодость.

Вас также могут заинтересовать новости: