Такие привычки самоуничижения приводят к недооценке себя и своей работы в целом.

Кейт Мейсон, которая десять лет проработала в сфере коммуникаций в таких компаниях, как Google и YouTube, рассказала о "синдроме навязывания", когда сотрудники чрезмерно стесняются выставлять себя напоказ или "быть обузой" на работе, что часто заставляет их преуменьшать свои достижения.

Как пишет CNBC, она предостерегает, что такие привычки самоуничижения приводят к недооценке себя и своей работы в целом. Вот три "принижающие фразы", которых Мейсон рекомендует избегать всем профессионалам на рабочем месте.

"Это займёт всего секунду"

Люди, использующие эту фразу, часто действуют из лучших побуждений, чтобы продемонстрировать уважение к чужому времени, говорит Мейсон. Однако на самом деле, по ее словам, эта фраза может иметь обратный эффект.

Во-первых, "вы создаёте у собеседника ожидание, что ваше дело закончится очень быстро", — говорит она, но "буквально ничто не занимает секунду". А нереалистичная оценка времени может раздражать или разочаровывать собеседника.

Более того, эта фраза также создаёт ожидание, что всё, что вы собираетесь сказать, будет незначительным или неважным, что может свести на нет вашу основную мысль.

Лучший способ сформулировать свою просьбу — это: "Я выделю для нас час на следующей неделе. Я хочу обсудить пункты A, B и C. Дайте мне знать, удобно ли вам это время", — говорит Мейсон.

"Ничего страшного, если нет"

Эта фраза часто используется, чтобы "смягчить" прямую просьбу, говорит Мейсон, но на самом деле она говорит о низком приоритете вашего запроса.

Вместо этого Мейсон предлагает точно указать цель и сроки вашего запроса. Например, "Я была бы признательна, если бы вы могли прислать мне свои правки до полудня, потому что финальный вариант должен быть готов завтра".

Как объясняет Мейсон, психологическое исследование 1970-х годов показало, что люди с большей вероятностью выполнят просьбу, если им будет объяснена причина. В таком контексте люди "обычно рады помочь", говорит она.

"Я не эксперт, но…"

Эта фраза мгновенно снизит доверие к вам, говорит Мейсон. Такой фразой вы снижаете свой авторитет и сигнализируете о неуверенности.

Люди часто преуменьшают свои достижения, когда чувствуют себя неловко, говорит Мейсон, особенно если считают себя "лишним" в группе. Однако вместо того, чтобы преуменьшать свою ценность, она рекомендует принять уникальные качества что вы привносите в работу.

"Вас наняли не потому, что у вас такой же опыт, как у вице-президента или руководителя высшего звена", — говорит она. "Вас наняли потому, что у вас есть опыт".

