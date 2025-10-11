Удобно то, что почти во всех этих локациях есть где остановиться.

Среди туристов все более популярными становятся направления, которые предлагают наблюдение за дикой природой, особенно за птицами.

То, что когда-то было узкоспециализированным туристическим направлением, теперь стало дополнительным развлечением, которое может использовать любой, чтобы приобщиться к природе, пишет National Geographic.

Вот некоторые из лучших вариантов наблюдения за птицами по всему миру.

Видео дня

1. Остров Скомер, Уэльс

С апреля по июль Скомер принимает тысячи тупиков. Тупики - одна из главных достопримечательностей некоторых заповедников Королевского общества защиты птиц.

Хостел Skomer Island предлагает простые условия проживания за $74 с человека.

2. Йоркшир-Дейлс, Англия

В заповеднике Бротон обитают все 5 видов британских сов. В рамках проекта по восстановлению дикой природы туда были заселены два бобра, что позволило создать болотные угодья, привлекающие еще больше птиц. Заповедник предлагает бесплатные экскурсии с гидом, а тропа "Одиссея" позволит туристам самим исследовать природу. В перерывах между наблюдением за природой можно посетить лесную сауну и поплавать в пруду.

Стоимость трехдневного проживания в однокомнатном коттедже на двоих в заповеднике Бротон начинается от $695.

3. Брайтон, Англия

Знаменитые скворцы Брайтона – одно из самых завораживающих зрелищ. С ноября по февраль тысячи скворцов собираются, образуя узоры над пирсом, прежде чем устроиться на ночлег. Особенно впечатляюще эти представления выглядят в середине зимы, когда к местным птицам присоединяются перелетные из более холодных регионов Европы.

Тут можно остановиться в гостевом доме No 124 by GuestHouse, чтобы полюбоваться видом на море. В некоторых номерах даже есть бинокли. Стоимость двухместных номеров начинается от $267.

4. Национальный парк Яла, Шри-Ланка

Южное побережье Шри-Ланки является домом для самых разнообразных животных, включая леопардов, слонов, крокодилов, медведей-губачей и 215 видов птиц.

Одно из лучших мест, чтобы увидеть все это - лодж Wild Coast Tented Lodge, возле парка Яла. Здесь вы сможете разместиться в палатках с кроватями, отдельно стоящими ваннами и видом на джунгли. В стоимость каждого проживания включены сафари с егерями, которые помогут вам увидеть шри-ланкийскую джунглевую курицу, серого калао и краснолобого барбета.

Стоимость одной ночи в Wild Coast Tented Lodge начинается от $957, по системе "все включено", включая сафари с гидом за ночь проживания.

5. Хоккайдо, Япония

Здесь можно увидеть два замечательных вида птиц: японских журавлей, исполняющих брачные танцы, и гигантских белоплечих орланов, пикирующих на рыбу.

Остановитесь в Ероуси-онсэн, где почти каждый вечер к пруду прилетает самая редкая в Японии сова. После дня, проведенного на воздухе, туристы могут восстановить силы в ваннах с горячими источниками. Стоимость двухместного номера в Ероуси Онсэн начинается от $128, полупансион.

6. Остров Шеппи, Англия

Элмли — заповедник на острове Шеппи, известный тем, что здесь размножаются кулики, включая кроншнепов и чибисов.

Для туристов есть возможность переночевать в самом заповеднике. В заповеднике есть разные варианты размещения: от шатров до традиционных хижин. Двухдневное проживание в шатре - от $454, без питания.

7. Фолегандрос, Греция

На этом малоизвестном острове Кикладского архипелага находится Gundari – курорт на территории заповедника, где охраняются находящиеся под угрозой исчезновения орлы Бонелли и редкие соколы Элеоноры, популяция которых в мире составляет менее 20 тыс. особей.

На курорте проводятся сезонные программы мониторинга птиц, в которых туристы могут участвовать, включая волонтерские экспедиции на близлежащие островки, измерение роста птенцов и познавательные походы с экспертами по охране природы. Поблизости также есть много интересного: можно совершить походы по скалам, покататься на лодке или пойти в кафе на берегу моря.

Ранее УНИАН.Туризм писал о том, что назван остров в Италии для идеального отдыха. Даже сами итальянцы выбирают именно его среди известных курортов.

Вас также могут заинтересовать новости: