Что ускоряет старение: эксперты назвали главную причину и посоветовали, как бороться

Эксперты советуют избегать стресса, ведь он ускоряет старение, и дали рекомендации, как лучше бороться с этим состоянием.

Старение неизбежно, и это не то, чего следует бояться или пытаться избежать. Тем не менее, поддержание здорового старения чрезвычайно важно для сохранения качества жизни, пишет EatingWell.

В публикации отмечается, что контроль за уровнем стресса является лучшим способом замедлить старение клеток и увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь.

"Хронический, неконтролируемый стресс может негативно повлиять на все системы органов вашего тела, увеличивая риск развития многочисленных заболеваний, включая сердечные заболевания, диабет, рак, остеопороз и другие", - отметила диетолог Элизабет Харрис.

Поэтому эксперты дали советы, как лучше справляться со стрессом и как можно поддержать здоровое старение, чтобы чувствовать себя как можно лучше в свои золотые годы:

1. Найдите время, чтобы развлечься с другими

Хотя выделение времени для собственных развлечений может помочь уменьшить стресс, радость, которую вы испытываете вместе с другими, может быть еще более полезной.

Одно небольшое исследование, размещенное на сайте APA PsycNet, показало, что люди, которые испытывают положительные эмоции с другим человеком, имеют более низкий уровень гормонов стресса, чем те, кто испытывает положительные эмоции самостоятельно.

Издание отмечает, что стоит планировать регулярные встречи с партнером, семьей или друзьями, чтобы попробовать новые виды деятельности, прогуляться, выпить кофе или принять участие в книжном клубе.

2. Отдайте приоритет сну

Результаты исследования, опубликованные на ScienceDirect, показали, что недосыпание и нарушения сна тесно связаны с ускоренным биологическим старением.

"Хронический стресс нарушает сон, а плохой сон усугубляет стресс, поэтому это может стать замкнутым кругом", – врач Абе Малкин.

Он советует спать от семи до девяти часов, соблюдать стабильный режим сна, ограничивать использование экранов перед сном и поддерживать в комнате темноту и прохладу.

3. Регулярно двигайтесь

Результаты исследования, опубликованные на сайте MDPI, свидетельствуют, что регулярные, постоянные физические нагрузки помогают снизить уровень стресса, но эффект настолько сильный, что даже тренировки раз в неделю оказывают положительное влияние на снижение стресса.

4. Создайте ежедневную практику снятия стресса

В статье указывается, что для многих ежедневные стрессовые факторы являются неотъемлемой частью жизни, но мы можем усилить свою способность управлять ими, чтобы они имели меньшее влияние на наш личный уровень стресса.

"Будь то медитация, глубокое дыхание, осознанность или просто перерывы в течение дня, вам нужны техники, чтобы активно успокаивать свою реакцию на стресс", – пояснил Малкин.

5. Обратитесь к специалисту

Если стресс мешает вам жить, обратитесь к специалисту, который поможет вам справиться с этими стрессовыми факторами. Добавляется, что это решение может иметь значительный эффект.

Издание отмечает, что квалифицированный терапевт может помочь вам справиться со всем: от проблем с психическим здоровьем до семейных и рабочих стрессовых факторов или прошлых травм, которые влияют на то, как вы чувствуете себя сегодня.

