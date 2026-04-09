Спят всего 30 минут в сутки и пьют воду пару раз в неделю: что это за неприхотливые животные

У них семь шейных позвонков, как и у людей.

Специалисты собрали несколько удивительных фактов о жирафах, которые вам, возможно, не так хорошо знакомы. От причин их длинной шеи до способов общения – узнайте больше об одном из самых удивительных животных в мире.

Издание discoverwildlife привело 15 увлекательных фактов о жирафах.

Отмечается, что они рождаются с "оссиконами", которые изначально представляют собой покрытые кожей бугорки мягкого хряща, лежащие плоско на голове. По мере взросления они увеличиваются, окостеневают (превращаются в кость) и срастаются с черепом.

При этом легкие жирафа могут вмещать от 50 до 70 литров воздуха. У них семь шейных позвонков, как и у людей. Но эти позвонки соединены шаровидными суставами, что обеспечивает огромный диапазон движений. Кроме того, сустав между шеей и черепом жирафа позволяет животному вытягивать голову почти полностью перпендикулярно земле.

Интересно, что длина цепкого языка жирафа может достигать 50 см. Они получают воду из листьев и растений, поэтому им достаточно пить всего пару раз в неделю. Жирафы обходятся всего 30 минутами сна (или меньше) в день.

У них специализированная сердечно-сосудистая система, позволяющая противостоять гравитации, поддерживать кровообращение в их высоких телах и предотвращать обмороки при наклоне головы для питья воды.

Важно, что для защиты своих детенышей самки жирафов помогают друг другу и образуют так называемые группы для ухода за детенышами. В свою очередь взрослые самцы покидают группу, в которой родились, и обычно проводят остаток жизни в одиночестве, за исключением времени спаривания с самкой.

Жирафы общаются с помощью различных звуков, включая фырканье, чихание, кашель, храп, шипение, взрывы, стоны, хрюканье, рычание и звуки, похожие на флейтовые. Эти животные могут быть поражены молнией - хотя это очень редкое явление.

Исследование 2022 года ископаемых останков раннего предка жирафа подтверждает интригующую идею о том, что необычайно длинные шеи современных жирафов эволюционировали для помощи в борьбе, а также в питании.

При этом жирафы развивают максимальную скорость 48 километров в час на коротких дистанциях и могут двигаться со скоростью 16 километров в час на более длинных дистанциях.

Отмечается, что жираф - самое высокое млекопитающее в мире, его высота составляет около 4-5 метров, а самые высокие жирафы, когда-либо зарегистрированные, достигали 5,9 метров. Это более чем на метр выше двухэтажного автобуса.

Сердце жирафа может весить приблизительно 11 кг, что делает его самым большим среди всех наземных млекопитающих. Оно способно перекачивать 60 литров крови в минуту при артериальном давлении, вдвое превышающем давление среднестатистического человека.

Крепкие свистящие лягушки (Austrochaperina robusta) - это маленькие лягушки, обитающие в земле во влажных тропиках Квинсленда. Длина этих животных составляет всего 2 см, а их коричневые тела трудно заметить среди листьев.

Исследователи попытались узнать больше об этих неуловимых животных, построив для них различные типы крошечных домиков - и у лягушек появился явный фаворит.

