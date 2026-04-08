В тропическом лесу появилось 30 крошечных бетонных 'квартир': туда поселились неуловимые животные

Исследователи наблюдали за рукотворными убежищами в течение двух лет, чтобы определить, какие из них пользовались большей популярностью у маленьких амфибий.

Крепкие свистящие лягушки (Austrochaperina robusta) - это маленькие лягушки, обитающие в земле во влажных тропиках Квинсленда. Длина этих животных составляет всего 2 см, а их коричневые тела трудно заметить среди листьев. Об этом пишет discoverwildlife.

Исследователи попытались узнать больше об этих неуловимых животных, построив для них различные типы крошечных домиков - и у лягушек появился явный фаворит. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Ecology and Evolution, бетонные "квартиры" оказались гораздо популярнее деревянных жилищ.

Крепкие свистящие лягушки обычно живут под камнями и бревнами, поэтому ученые создали 30 деревянных домиков, чтобы помочь им почувствовать себя как дома.

"Мы нашли упавшие деревья на месте и распилили их на нужные размеры", - говорит ведущий автор исследования Джорди Гроффен, ученый из Университета Джеймса Кука (JCU) в Квинсленде, Австралия.

Отмечается, что они также построили 30 похожих на квартиры домиков из бетона, чтобы имитировать камни, под которыми иногда прячутся лягушки.

"Они размером с валун и имеют шесть камер с множеством проходов. На некоторых из них рос красивый мох", - рассказал он.

Чем ученые были удивлены

Затем исследователи наблюдали за этими убежищами в течение двух лет, чтобы определить, какие из них пользовались большей популярностью у маленьких амфибий. Для объективного сравнения маленькие домики были расположены парами (один деревянный, один бетонный).

Доступ в каждую камеру осуществлялся через съемную пробку. Это позволяло им заглядывать внутрь, не беспокоя животных, и даже фотографировать обитателей. Результаты удивили ученых:

"Лягушкам убежища понравились больше, чем мы ожидали. Это новый неинвазивный способ мониторинга и поддержания популяций лягушек".

Интересно, что бетонные убежища оказались явными победителями. Исследователи наблюдали за тем, как лягушки использовали искусственные домики 801 раз. В 75 процентах случаев они выбрали бетонные укрытия.

"Отчасти это объясняется тем, что бетонные убежища не разрушались со временем, а также, вероятно, преимуществами теплоизоляции", - пишут авторы в статье.

Лягушкам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к своим новым домам.

"Хотя они использовали их сразу, прошло два года, прежде чем они начали в них размножаться. Но когда они начали размножаться, им это очень понравилось", - пояснил Гроффен.

Эксперты обнаружили шесть кладок яиц, все из которых находились под бетонными укрытиями. Это открывает перед учеными захватывающую возможность узнать больше о малоизученной стадии развития яиц у этого вида.

Отмечается, что как правило, исследователи изучают размножение этих лягушек, слушая брачные крики взрослых самцов. Поиск яиц может подвергнуть потомство опасности. Гроффен сказал?

Обычно яйца находят, только переворачивая предметы, что может повредить микросреду обитания. Есть вероятность, что вы можете навредить лягушкам или их яйцам".

Важно, что знание того, что искусственные бетонные укрытия идеально подходят для лягушек, может помочь защитить другие виды наземных лягушек, такие как находящаяся под угрозой исчезновения лягушка-детеныш Белленден-Кер.

