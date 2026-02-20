Жирафы имеют в два раза более высокое давление, чем люди: ученые объяснили, почему это для них не смертельно

Важную роль в этом играют их длинные ноги.

Жирафы известны своей длинной шеей, однако именно она заставляет их организм работать в экстремальном режиме. Из-за необходимости перекачивать кровь на значительную высоту артериальное давление у этих животных чрезвычайно высокое - в среднем 200-250 мм рт. ст., что более чем в два раза превышает показатели большинства млекопитающих. Об этом пишет Discoverwildlife.

Несмотря на это, жирафы не страдают от осложнений, которые для человека были бы смертельно опасными. Исследователи из Университета Аделаиды (Австралия) и Университета Претории (Южная Африка) выяснили, что важную роль в этом играют не только их длинные шеи, но и ноги.

По словам ученых, расположение сердца на значительной высоте благодаря длинным конечностям частично уменьшает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это помогает более эффективно транспортировать кровь к мозгу, несмотря на силу тяжести.

Анализ ископаемых останков семейства жирафовых также показал, что длинные ноги появились в процессе эволюции раньше, чем длинная шея. То есть эти две особенности развивались постепенно и взаимосвязано.

Впрочем, отмечается, что такая анатомия имеет и недостатки. В частности, во время питья воды жирафы вынуждены широко расставлять ноги, что делает их более уязвимыми для хищников.

Другие интересные факты о жирафе

Ранее УНИАН рассказывал, что это животное спит по 30 минут и имеет огромное сердце, которое весит около 11 кг. Также известно, что легкие жирафа могут вместить от 50 до 70 литров воздуха, а язык может достигать 50 см в длину - они используют этот орган для захвата предметов. Кроме того, чтобы защитить своих детенышей, самки жирафов помогают друг другу и образуют так называемые "группы-ясли".

