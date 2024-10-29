В ТОП-10 лучших современных суперкаров попали, в частности, Lamborghini Huracán Sterrato, Maserati MC20 и McLaren Artura.

Суперкары выделяются на фоне других авто не только характеристиками и ценой, но и высоким качеством производства. Поэтому выбрать лучшие из них - задача крайне сложная. Впрочем, экспертов Autocar это не остановило. Они детально проанализировали популярные модели и выбрали лучшие из них.

Все авто, вошедшие в ТОП-10, получили почти наивысший балл. Впрочем, только двум моделям авторы поставили 5 "звезд" из 5. Речь о Porsche 911 S/T и Ferrari 296 GTB.

По мнению экспертов, первый имеет один из лучших двигателей и идеально подходит на роль обычного дорожного авто.

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В то же время, Ferrari 296 GTB может похвастаться удивительным комфортом во время путешествий на большие расстояния. Минусы у этих автомобилей также есть. И в первую очередь речь идет о заоблачной цене автомобилей.

На третьей позиции рейтинга расположился Lamborghini Revuelto, которая имеет интуитивно понятное управление и просторный салон. Замыкают пятерку лидеров McLaren Artura и Lamborghini Huracán Sterrato.

В целом ТОП-10 лучших суперкаров выглядит так:

Porsche 911 S/T - 5 "звезд";

Ferrari 296 GTB - 5;

Lamborghini Revuelto - 4,5;

McLaren Artura - 4,5;

Lamborghini Huracán Sterrato - 4,5;

McLaren 750S - 4,5;

Maserati MC20 - 4,5;

Porsche 911 GT3 RS - 4,5;

Ferrari SF90 Stradale и SF90 XX Stradale - 4;

Chevrolet Corvette Z06 - 4.

Мир спортивных авто - что интересного

Напомним, в этом году Ferrari представила долгожданную новинку - модель Ferrari 12Cilindri, которая пришла на замену автомобилю Ferrari 812 Superfast.

12Cilindri представляет собой двухместный автомобиль класса Grand Tourer, который имеет переднее центральное расположение двигателя и задний привод. Дизайн автомобиля сочетает "новомодные" тенденции и классический стиль знаменитой итальянской марки.

А в прошлом году сообщалось, что Porsche заработал бешеную сумму, которую назвали "самым сильным результатом в истории".

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