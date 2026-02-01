Топ-7 родительских привычек, которые заставляют взрослых детей переехать в другой город

Психологи советуют родителям научиться уважать собственного ребенка, особенно в старшем возрасте.

Родители всегда надеются, что в своей старости получат ту же заботу, которой они опекали своих детей в их детстве. Но часто получается так, что взрослые дети переезжают на другой конец страны и даже не звонят родителям по собственной инициативе. Почти всегда – это следствие ошибок самих родителей либо в воспитании, либо в отношении к уже взрослым детям.

Издание Yourtango, ссылаясь на дипломированных психологов, приводит примеры родительского поведения, из-за которого взрослые дети пытаются оборвать все связи.

Нарушение личных границ. Лицензированный семейный терапевт Анджела Ситка отмечает, что для человека характерно защищаться от вмешательства в личное пространство. Если же нарушителем является близкий человек, часто единственным вариантом защиты является физическое удаление на несколько сотен километров.

Непрошенные советы. Доктор философии Элизабет Скотт отмечает, что люди могут воспринимать как личную критику советы о том, как нужно поступить в той или иной ситуации. Даже если за таким советом нет скрытой критики, это может стать проблемой, когда таких советов становится слишком много.

Навязывание чувства вины. Это одна из худших вещей, которые родители могут сделать со своими детьми. Кендра Черри, специалист по психосоциальной реабилитации, отмечает, что взрослые дети могут вполне осознавать, что к ним применяется этот инструмент манипулирования, и попытаются просто сократить все контакты с родителями.

Чрезмерная эмоциональная реакция. Даже взрослым детям часто нужна поддержка родителей. Но все хорошо, когда в меру. Если взрослый сын или дочь делятся с родителями обычными жалобами на работу или отношения, а получают в ответ чрезмерную реакцию типа "Твой рассказ нас очень огорчил", это вызовет у ребенка уже обратную реакцию – желание скрывать свои проблемы, чтобы не травмировать родителей.

Неуважение к выбору партнера. Одна из худших вещей, которые могут сделать родители взрослых детей – это осуждать выбор партнера и тем более демонстрировать неуважение к нему. Одно дело, когда родители дают советы ребенку-подростку по поводу отношений, совсем другая ситуация – когда речь идет о вмешательстве в личную жизнь уже взрослого человека со сформировавшимся мировоззрением.

Перекладывание родительских обязанностей на детей. Некоторые родители воспринимают своих несовершеннолетних детей как нечто вроде обслуживающего персонала, на которого можно переложить все обязанности в доме – уборку, приготовление еды, уход за младшими детьми. Хотя привлечение детей к домашней работе в целом является важным элементом воспитания, здесь важно не перегнуть палку. Доктор психологических наук Кейт Эшлеман отмечает, что чрезмерная загрузка детей домашней работой вызывает у них чувство обиды, поскольку даже в раннем возрасте ребенок знает, что не должен делать все вместо родителей. Неудивительно, что он прекратит общение с родителями, когда станет взрослым.

Отношение ко взрослому ребенку как к малышу. Отношения родителей и детей должны развиваться и меняться на протяжении всех этапов жизни. Если же родители продолжают относиться ко взрослому ребенку так, будто он до сих пор учится в школе, это вызывает обиду. Доктор философии Джеффри Бернштейн подчеркивает, что родителям нужно научиться доверять решениям своих взрослых детей.

