Когда пора прощаться: 13 признаков того, что ваша дружба умерла

Некоторые дружеские связи могут длиться с раннего детства и до конца жизни. Но нередко дружба умирает по тем или иным причинам, а люди этого не замечают и тратят много времени и сил на внимание к человеку, который уже давно поставил крест на этих отношениях.

Как пишет YourTango, в дружбе, как и в романтических отношениях, иногда нужно поставить точку, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Издание приводит признаки того, что ваша дружба фактически закончилась:

  1. Отстраненность. Если вы или ваш друг избегаете общения или просто больше не проявляете к нему интереса, это признак окончания дружбы.
  2. Закрытость. Вы сомневаетесь, обсуждать ли с другом проблемы, о которых раньше было легко говорить.
  3. Отсутствие согласия. О чем бы вы ни говорили, вы больше не можете ни о чем договориться.
  4. Унижение. После общения с другом вас не покидает ощущение, будто вас унизили.
  5. Секреты. Вы начинаете скрывать настоящие мысли и чувства от того, с кем раньше всегда были честны и открыты.
  6. Невозможность сказать "нет". Настоящему другу можно сказать, что вы не хотите того, что он предлагает. Плохой признак, если вы больше не можете сказать "нет" на какое-то предложение или просьбу.
  7. Сплетни за спиной. Друг не будет обсуждать вас с кем-то за вашей спиной.
  8. Отсутствие доверия. Вы больше не можете полагаться на обещания друга или доверять ему свои секреты.
  9. Постоянные обвинения. Это уже не дружба, когда общение превращается в сплошной поток критики или обвинений в ваш адрес.
  10. Отсутствие поддержки. Друга нет рядом, когда он больше всего нужен.
  11. Обусловленность дружбы. Кажется, что ваше общение зависит от определенных условий, а точнее от вашей готовности выполнить определенные условия друга.
  12. Истощение после общения. После встречи с другом вы должны чувствовать подъем, а не полное эмоциональное истощение.
  13. Односторонность. Когда только одна сторона выступает инициатором встреч, это вызывает вопросы.

Как пишет YourTango, ваша старая дружба, очевидно, под угрозой, если хотя бы три из вышеприведенных моделей поведения имеют место в ваших с другом отношениях. Если же вы заметили в вашей дружбе 7 или более признаков из списка, пора признать правду: у вас больше нет друга.

Видео дня

Другие публикации на тему отношений с людьми

Как писал УНИАН, определить аморального человека можно по типичным фразам, которые выдают социопата.

Также мы рассказывали, как распознать зависть в окружающих. Дело в том, что некоторые "сигналы" люди не могут контролировать.

Вас также могут заинтересовать новости: