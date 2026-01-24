Когда пора прощаться: 13 признаков того, что ваша дружба умерла

Дружба не может быть односторонней или болезненной.

Некоторые дружеские связи могут длиться с раннего детства и до конца жизни. Но нередко дружба умирает по тем или иным причинам, а люди этого не замечают и тратят много времени и сил на внимание к человеку, который уже давно поставил крест на этих отношениях.

Как пишет YourTango, в дружбе, как и в романтических отношениях, иногда нужно поставить точку, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Издание приводит признаки того, что ваша дружба фактически закончилась:

Отстраненность . Если вы или ваш друг избегаете общения или просто больше не проявляете к нему интереса, это признак окончания дружбы. Закрытость . Вы сомневаетесь, обсуждать ли с другом проблемы, о которых раньше было легко говорить. Отсутствие согласия . О чем бы вы ни говорили, вы больше не можете ни о чем договориться. Унижение . После общения с другом вас не покидает ощущение, будто вас унизили. Секреты . Вы начинаете скрывать настоящие мысли и чувства от того, с кем раньше всегда были честны и открыты. Невозможность сказать "нет". Настоящему другу можно сказать, что вы не хотите того, что он предлагает. Плохой признак, если вы больше не можете сказать "нет" на какое-то предложение или просьбу. Сплетни за спиной . Друг не будет обсуждать вас с кем-то за вашей спиной. Отсутствие доверия . Вы больше не можете полагаться на обещания друга или доверять ему свои секреты. Постоянные обвинения . Это уже не дружба, когда общение превращается в сплошной поток критики или обвинений в ваш адрес. Отсутствие поддержки . Друга нет рядом, когда он больше всего нужен. Обусловленность дружбы . Кажется, что ваше общение зависит от определенных условий, а точнее от вашей готовности выполнить определенные условия друга. Истощение после общения . После встречи с другом вы должны чувствовать подъем, а не полное эмоциональное истощение. Односторонность . Когда только одна сторона выступает инициатором встреч, это вызывает вопросы.

Как пишет YourTango, ваша старая дружба, очевидно, под угрозой, если хотя бы три из вышеприведенных моделей поведения имеют место в ваших с другом отношениях. Если же вы заметили в вашей дружбе 7 или более признаков из списка, пора признать правду: у вас больше нет друга.

Видео дня

Другие публикации на тему отношений с людьми

Как писал УНИАН, определить аморального человека можно по типичным фразам, которые выдают социопата.

Также мы рассказывали, как распознать зависть в окружающих. Дело в том, что некоторые "сигналы" люди не могут контролировать.

Вас также могут заинтересовать новости: