Когда пора прощаться: 13 признаков того, что ваша дружба умерла

Некоторые дружеские связи могут длиться с раннего детства и до конца жизни. Но нередко дружба умирает по тем или иным причинам, а люди этого не замечают и тратят много времени и сил на внимание к человеку, который уже давно поставил крест на этих отношениях.
Как пишет YourTango, в дружбе, как и в романтических отношениях, иногда нужно поставить точку, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Издание приводит признаки того, что ваша дружба фактически закончилась:
- Отстраненность. Если вы или ваш друг избегаете общения или просто больше не проявляете к нему интереса, это признак окончания дружбы.
- Закрытость. Вы сомневаетесь, обсуждать ли с другом проблемы, о которых раньше было легко говорить.
- Отсутствие согласия. О чем бы вы ни говорили, вы больше не можете ни о чем договориться.
- Унижение. После общения с другом вас не покидает ощущение, будто вас унизили.
- Секреты. Вы начинаете скрывать настоящие мысли и чувства от того, с кем раньше всегда были честны и открыты.
- Невозможность сказать "нет". Настоящему другу можно сказать, что вы не хотите того, что он предлагает. Плохой признак, если вы больше не можете сказать "нет" на какое-то предложение или просьбу.
- Сплетни за спиной. Друг не будет обсуждать вас с кем-то за вашей спиной.
- Отсутствие доверия. Вы больше не можете полагаться на обещания друга или доверять ему свои секреты.
- Постоянные обвинения. Это уже не дружба, когда общение превращается в сплошной поток критики или обвинений в ваш адрес.
- Отсутствие поддержки. Друга нет рядом, когда он больше всего нужен.
- Обусловленность дружбы. Кажется, что ваше общение зависит от определенных условий, а точнее от вашей готовности выполнить определенные условия друга.
- Истощение после общения. После встречи с другом вы должны чувствовать подъем, а не полное эмоциональное истощение.
- Односторонность. Когда только одна сторона выступает инициатором встреч, это вызывает вопросы.
Как пишет YourTango, ваша старая дружба, очевидно, под угрозой, если хотя бы три из вышеприведенных моделей поведения имеют место в ваших с другом отношениях. Если же вы заметили в вашей дружбе 7 или более признаков из списка, пора признать правду: у вас больше нет друга.
