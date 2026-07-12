Запад готовится к послевоенной России, которой никогда не будет, – Independent

На Западе почему-то до сих пор верят, что россияне одумаются, свергнут диктатуру и станут цивилизованным государством.

Независимо от того, когда и при каких условиях закончится война против Украины, Россия останется опасной для других государств. Однако на Западе, похоже, полны иллюзий относительно послевоенного сосуществования с РФ, пишет на страницах Independent журналист-международник Дэн Слит.

Как отмечается в материале, на Западе по-прежнему распространено предположение, что постоянное экономическое и военное давление в конечном итоге заставит Москву изменить курс или же приведет к разрушению нынешней политической системы. В то же время автор утверждает, что оба сценария не учитывают реальный характер процессов, которые уже много лет развиваются внутри России.

Речь идет, в частности, о сокращении населения трудоспособного возраста, замедлении роста производительности, концентрации инвестиций в государственном секторе и постепенном уменьшении доли доходов от экспорта энергоносителей в федеральном бюджете. Параллельно, пишет издание, политическая власть все больше централизовалась, а экономические возможности стали тесно связаны с лояльностью к центральной власти.

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Полномасштабное вторжение в Украину только усугубило эти проблемы. Мобилизация и эмиграция обострили дефицит рабочей силы, оборонные расходы начали вытеснять гражданские инвестиции и социальные расходы, а силовые структуры вынуждены конкурировать между собой за все меньшее количество потенциальных новобранцев. Дополнительным бременем, отмечает автор, стали оккупированные территории, которые требуют значительных административных и финансовых ресурсов, не обеспечивая ощутимой экономической отдачи.

"Эти факторы не действуют отдельно друг от друга. Они накапливаются и взаимно усиливают друг друга", – подчеркивает журналист.

Автор также объясняет, почему, по его мнению, Россия не реагирует на внешнее давление так, как многие другие государства. Если в демократических системах обострение проблем часто стимулирует реформы или поиск компромиссов, то российская модель власти основана на противостоянии с внешним миром.

"Давление не является свидетельством того, что нынешний курс неправильный. Это свидетельство того, что угроза реальна", – объясняет он логику россиян.

По мнению автора, в среднесрочной перспективе Кремль, скорее всего, будет делать ставку не на масштабные военные кампании, а на более дешевые и менее ресурсоемкие инструменты влияния – кибератаки, диверсии, информационные операции, использование энергетических рычагов и деятельность через посредников.

Подводя итог, эксперт призывает правительства, бизнес и общество западных стран не ожидать возвращения к довоенной реальности. Именно поэтому, как отмечается в публикации, укрепление критической инфраструктуры, демократических институтов и учет долгосрочных рисков, связанных с Россией, должно стать постоянным элементом политики Запада, а не лишь реакцией на нынешнюю войну.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, военный обозреватель The Independent Роберт Фокс считает, что Путин рассматривает ближайшие два месяца как последнее "окно возможностей" для изменения хода войны. Эксперт называет три признака этого: оптимизм Путина из-за разногласий в НАТО и истощения украинской ПВО, кампанию дезинформации против стран Балтии и демонстративные маневры российских самолетов и подводных лодок вблизи сил НАТО.

Фокс подчеркивает, что даже в случае провала война не закончится, ведь Россия функционирует как военная экономика, а Путин может прибегнуть к масштабной мобилизации и введению военного положения, что станет угрозой для всей Европы.

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