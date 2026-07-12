Действительно ли существует дерево, которое 'следует' за солнцем: что выяснили ученые

Есть также версия, что пальма приподнимается над землей, чтобы выжить на заболоченных участках.

В большинстве своем деревья не могут передвигаться с место на место. Разве что их семена разносит ветер или переносят животные и птицы. Тем не менее, пишет Discover Wild Life, существуют истории про "ходячее дереве".

Речь идет о тропической пальме Socratea exorrhiza, которая растет в Центральной и Южной Америке. Ее ствол поднят над землей на пучке похожих на ходули корней. Есть наблюдения, которые свидетельствуют, что пальма способна выбираться из тени на более солнечные места. Для этого она отращивает больше корней с одной стороны и сбрасывает их с другой. Однако, серьезных научных доказательств пока нет.

"Было бы интересно, если бы деревья ходили по тропическому лесу, пока этого никто не видит. Но пока это всего лишь миф", - описал теорию писатель Бенджамин Редфорд.

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Биологи предполагают, что корни обеспечивают дереву широкую и стабильную опору, позволяя ему расти в высоту без увеличения толщины ствола. Это дает молодым пальмам преимущество в борьбе за просветы в лесу. В этом случае деревья действительно могут выходить на свет: они используют своеобразный подъемник.

Также ученые предположили, что дополнительные корни позволяют дереву расти на болотистых участках. Также такие корни позволяют дереву расти на участках, где много биологического мусора, например, поваленных стволов деревьев. Также предполагается, что воздушные корни позволяют деревьям расти на склонах. Однако все эти теории еще нуждаются в подтверждении.

Как ученые спасабт последнее дерево вида

Напомним, что в дикой природе осталось только одно дерево Dendroseris neriifolia. Оно растет на склоне холма в Чили, но есть риск, что дерево сползет по склону вниз и погибнет. Остальные деревья вида погибли из-за потери мест произростания. Ученые собирают семена этого вида и выращивают новые экземпляры в питомниках, чтобы вернуть вид в природу.

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