Путин застрял в Украине, Трамп - в Иране: NYT описал, чем эти войны похожи и чем различны

Главное отличие в том, что Путин многие годы не может достичь своих целей в Украине военным путем.

Война России в Украине и война США с Ираном имеют схожесть в том, что более крупная, в том числе в военном отношении, держава пытается добиться уступок от более мелкой. Но ни первая, ни вторая страна не приблизилась к своим целям. При этом российский диктатор Владимир Путин не готов прекращать боевые действия, не смотря на потери и ущерб своей экономике. А президент США Дональд Трамп попытался выйти из войны уже через шесть недель. Об этом идет речь в статье The New York Times.

Авторы считают, что эти две войны имеют точки пересечения во многих геополитических аспектах, включая энергетические рынки и поставки средств ПВО. Хотя признают, что полномасштабное вторжение Путина в Украину и воздушные атаки иранской инфраструктуры трудно сравнивать.

"В широком смысле, эти войны продемонстрировали ограниченность военной силы в достижении политических целей, одновременно ослабляя имидж мощи, который США и РФ стремятся проецировать на мировой арене. Но они также подчеркивают различия между упрямством Путина и постоянно меняющимся Трампом", - пишут авторы.

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Они отмечают, что попытки Трампа договориться с Ираном, прекратив боевые действия, подверглись критике со стороны так называемых "ястребов". Некоторые даже призывали его "брать пример с Путина", который отказывается идти на компромиссы и продолжает боевые действия даже когда идут переговоры. Другие говорят, что Трамп, в отличие от Путина, был готов разобраться в ситуации и минимизировать потери для своей страны, когда увидел, что война пошла не по плану.

Источники рассказали изданию, что Путин пытается продолжать военные действия, поскольку считает их рычагом давления в переговорах. По словам источников, он опасается прекращать их, не добившись уступок, поскольку "вряд ли сможет добиться их, если военное давление ослабнет". Также источник сказал, что с точки зрения Путина Трамп совершил ошибку, когда объявил о прекращении огня в Иране.

Различия ситуации

Однако американский военный генерал указал, что возможности США в Ирана намного превышают возможности российской армии в Украине, и что США "действительно могут положить конец войне в Иране военным путем, если захотят".

Также авторы указали, что Путин поставил все на успех в войне против Украине. И это мешает ему изменить курс, даже в условиях российского авторитаризма.

При этом цели Трампа в войне с Ираном могут сдвигаться. Как заявил специальный посланник президента Джозефа Байдена по Ирану Роберт Малли, заявленные цели Трампа были "весьма разнообразны".

Почему Путин не готов завершать войну - больше оценок

Напомним, что по оценкам аналитиков, война находится на переломном этапе, поскольку Украина смогла максимально затормозить российское продвижение. Однако пока неясно, какую реакцию на это выберет российский диктатор. Отмечается, что поскольку война стала "делом жизни Путина", то он будет готов вести ее "пока жив".

Не исключается, что следующим этапом эскалации со стороны РФ станет расширение военных действий за пределы Украины и России. Одной из подготовок к этому называют активную дезорганизационную кампанию РФ в странах НАТО и обвинений против стран Балтии. Это происходит на фоне споров в этих странах о расходах на оборону.

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