Какая соль полезнее – гималайская или морская: ответ экспертов вас удивит

Гималайская соль может содержать немного меньше натрия, чем морская соль.

Гималайская и морская соль схожи по питательной ценности, и имеют лишь незначительные различия в содержании натрия и микроэлементов. Как эти виды соли влияют на гидратацию или артериальное давление и есть ли разница, какую соль включать в свой рацион – объясняет портал verywellhealth.com.

Различия в поддержании водного баланса

Содержание натрия в морской и гималайской соли может варьироваться и как правило немного ниже, чем в обычной поваренной соли. Это различие часто объясняется тем, что их хлопья крупнее, чем более мелкая, рафинированная поваренная соль.

Анализ Министерства сельского хозяйства США показывает, что 1/4 чайной ложки содержит:

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Морская соль: примерно 540 миллиграммов (мг) натрия

Гималайская соль: примерно 380 мг натрия

Так что разница между морской и гималайской солью вряд ли будет настолько существенной, чтобы повлиять на уровень гидратации или обезвоживания организма.

Влияние на артериальное давление

Натрий может повышать артериальное давление, вызывая задержку воды в организме. Когда в кровеносных сосудах больше жидкости, это увеличивает нагрузку на них, и сердце работает интенсивнее, перекачивая кровь по всему телу.

Поскольку гималайская соль может содержать немного меньше натрия, чем морская соль, теоретически она может быть лучшим выбором для людей, обеспокоенных артериальным давлением. Однако разница невелика, и важен общий объем потребления соли. В целом большая часть соли, которую люди получают, поступает из пищи, особенно из сильно переработанных продуктов.

Норма употребления натрия

В США рекомендации по питанию советуют взрослым потреблять не более 2300 мг натрия в день (примерно чайная ложка). Американская кардиологическая ассоциация рекомендует суточный лимит в 1500 мг.

Как они соотносятся по содержанию минералов

Как гималайская, так и морская соль содержат следовые количества минералов, необходимых для здоровья, в том числе, магний, калий и кальций.

Одно исследование показало, что гималайская соль содержит немного больше кальция, чем атлантическая серая морская соль, но меньше цинка и меди. Однако их концентрация слишком низка, чтобы оказывать существенное положительное или отрицательное воздействие на организм.

Одним из важных элементов, которого нет ни в гималайской, ни в морской соли, является йод. В поваренную соль обычно добавляют йод для предотвращения его дефицита.

Какой тип соли использовать - вывод экспертов

Между пользой для здоровья морской соли и гималайской соли не обнаружена существенная разница. Также более низкое содержание натрия в морской и гималайской соли по сравнению с обычной поваренной, вряд ли будет иметь существенное значение. Так что можете выбирать ту соль, которая вам больне нравится – по внешнему виду и текстуре.

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