Провокация российского Ту-142 в Норвежском море: аналитики назвали цель РФ

У России в строю находится всего 12 самолетов Ту-142М в противолодочном варианте.

Провокация России, когда противолодочный самолет Ту-142М сбрасывал гидроакустические буи вокруг британского авианосца HMS Prince of Wales, выглядит резонансно, но непонятно.

Об этом говорится в материале Ивана Киричевского, военнослужащего 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперта Defense Express, опубликованном на сайте портала.

Он отметил, что 6 июля министерство обороны Великобритании сообщило о провокации с участием российского противолодочного самолета Ту-142, который сбросил 10 гидроакустических буев вокруг авианосца HMS Prince of Wales, который во главе авианосной ударной группы плыл вблизи Исландии.

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"Логика такой провокации со стороны РФ выглядит крайне непонятной. Хотя бы с учетом того факта, что сейчас у россиян на вооружении нет бомбардировщиков типа Ту-95К-22 в качестве носителей крылатых ракет Х-22, которые во времена Холодной войны предназначались именно для ударов по АУГ стран НАТО", – отметил эксперт.

Пришлось поднимать истребители

Киричевский описал, как выглядит картина в этой истории. Так, говорит он, российский Ту-142 во время полета над водами Атлантического океана пересек маршрут следования АВГ Королевских военно-морских сил Великобритании. Британские моряки вызвали Ту-142 на связь, но экипаж российского самолета не отвечал и перешел в режим радиомолчания.

"Для перехвата российского Ту-142 британцам пришлось поднять в воздух два F-35B. Этот шаг не выглядел эффективным, поскольку Ту-142 все же смог приблизиться почти вплотную к авианосцу HMS Prince of Wales и сбросить вблизи него 10 гидроакустических буев", – отметил аналитик.

В то же время он добавил, что в стандартную комплектацию Ту-142 в противолодочной версии могут входить 66 гидроакустических буев РГБ-75, 44 буя РГБ-15, 10 РГБ-25 и 15 буев РГБ, а также три противолодочные торпеды, которые могут размещаться в двух внутренних отсеках для подвески вооружения.

Что говорят западные обозреватели

Киричевский также отметил, что западные обозреватели предполагали, что российская противолодочная лодка Ту-142 сбрасывал буи, вероятно, для того, чтобы выявить возможное местонахождение многоцелевой атомной подводной лодки класса Astute, которая в теории должна была входить в состав АУГ.

Впрочем, говорит он, такой поиск с самого начала выглядел бессмысленным, поскольку все пять подводных лодок класса Astute, формально находящихся на вооружении Королевских ВМС Великобритании, в настоящее время небоеспособны и находятся на ремонте.

"Сразу может возникнуть вопрос о том, почему же британцы не подняли F-35B раньше, чтобы в принципе не подпустить к своему авианосцу Ту-142. Ведь, мол, россияне и дальше позволяют себе "допороговые действия", на которые у стран НАТО обычно нет прямого ответа", – подчеркнул аналитик.

С другой стороны, отмечает эксперт, сами британцы могли исходить из логики, что у России сейчас могут быть ограниченные возможности для нанесения ударов по АУГ в случае "большой войны".

"Актуальный запас ракет Х-22/32 для бомбардировщиков Ту-22М3 – данные в открытом доступе отсутствуют, другие типы носителей таких КР, как, например, упомянутые выше Ту-95К-22, на вооружении отсутствуют", – написал Киричевский.

Состояние российского вооружения

Он также отметил, что в настоящее время Россия имеет в строю лишь 12 самолетов Ту-142М именно в противолодочном варианте, еще 10 Ту-142МР относятся к самолетам обеспечения связи с атомными подводными лодками-носителями ядерного оружия.

"Поэтому в итоге эта провокация РФ, когда противолодочный Ту-142М сбрасывал гидроакустические буи вокруг британского авианосца HMS Prince of Wales, выглядит резонансной, но, мягко говоря, не до конца понятной", – отметил аналитик.

Загадочная операция России

Как сообщалось ранее, морской патрульный самолет Ту-142 Bear-F России пролетел вблизи авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море, сбросив несколько гидроакустических буев, и не ответил на радиовызовы. Истребители F-35B с авианосца перехватили самолет и сопровождали его, пока тот не удалился.

Российский экипаж не отвечал на вызовы на международных радиочастотах, пролетая вблизи оперативной группы под командованием Королевского флота. Эти действия продолжались даже в то время, когда британские истребители летели рядом с самолетом. Министерство обороны Великобритании назвало действия самолета Ту-142 "опасными и непрофессиональными".

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