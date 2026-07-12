Дочь Поляковой похвасталась новым обручальным кольцом от мужа-иностранца

Девушку заметили в Одессе.

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша похвасталась новым обручальным кольцом от мужа-иностранца Эйдена Пассарелли.

В беседе с блогаром Николасом Кармой Маша призналась, что первое кольцо она потеряла, и теперь носит на пальце не 3 карата, а 9.

"Удачно потеряла. Но, кстати, он виноват. Я ему сказала, какой у меня размер, он немножко не угадал, и кольцо упало в море", - поделилась девушка.

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Также Маша отметила, что сама себе драгоценности не покупает, так как в США не работает.

"Я же не могу работать в Америке, потому что меня депортируют, я на студенческой визе", - объяснила она.

При этом Маша продемонстрировала сумку Chanel, которую получила в подарок от звездной мамы, певицы Оли Поляковой, на 21-летие.

Напомним, ранее УНИАН писал, как дочь Поляковой привезла мужа-иностранца в Украину и показала его первую реакцию.

Как известно, Маша Полякова - старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - вышла замуж в июле 2025 года. Избранником стал американский музыкант Эден Пассарелли. Пара вместе училась в Беркли и играла в музыкальной группе.

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