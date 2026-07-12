Современные исследования дали однозначный ответ на этот вопрос.

Если листья плодового дерева желтеют, некоторые люди вкапывают гвозди в землю рядом с ним. В Agroinform рассказали, работает ли этот старый садоводческий прием.

В издании отметили, что листья плодовых деревьев желтеют из-за хлороза. Обычно это указывает на дефицит железа. Именно откуда и возникла идея с ржавыми гвоздями.

Ржавчина является оксидом железа, который в теории может растворяться в почве, благодаря чему корни смогут его поглотить. Однако все не так просто.

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Согласно современным исследованиям, вкапывание гвоздей в землю рядом с деревом довольно неэффективное. Для обогащения железом дереву понадобится очень много времени.

Вместо этого современные садоводы добавляют в грунт жидкий или растворимый препарат для восполнения железа у растений. Это может дать более быстрый и заметный результат.

Зачем садоводы рекомендуют в июле поставить на подоконнике миску с кофейной гущей

Ранее в Surrey Live писали, что сочетание кофейной гущи с пищевой содой является чрезвычайно эффективным способом поглощения неприятных запахов и одновременно помогает отпугивать вредителей. Именно поэтому садоводы рекомендуют в июле поставить на подоконнике миску с кофейной гущей и содой.

Использованный кофе благодаря своей гранулированной структуре хорошо впитывает запахи, тогда как пищевая сода известна своими нейтрализующими свойствами.

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