Почему смартфон перегревается во время зарядки: основные причины и решения

Следует насторожиться, если телефон нагревается настолько, что его трудно держать в руке.

Смартфоны могут нагреваться во время работы или зарядки, и во многих случаях это является нормальным явлением. Однако если телефон становится слишком горячим, это может свидетельствовать о наличии проблемы, пишет adevarul.ro.

Многие пользователи смартфонов замечали, что в некоторых случаях их устройства могут перегреваться. По словам специалистов по цифровым технологиям, в определенных ситуациях это вполне нормально, особенно если речь идет о мощных смартфонах, которые часто используют для игр.

Однако ситуация, когда телефон во время зарядки нагревается настолько сильно, что к нему невозможно прикоснуться или держать его в руке, уже должна вызывать беспокойство. По словам специалистов, причин такого перегрева может быть несколько, но существуют простые способы его избежать.

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Когда нагрев телефона является нормальным

Смартфон может нагреваться при использовании быстрой зарядки (20 Вт, 45 Вт, 65 Вт или более), при работе с устройством во время зарядки (игры, просмотр видео, навигация по GPS), при высокой температуре окружающей среды (примерно свыше 30–35°C) или когда аккумулятор почти разряжен и начинается зарядка.

В то же время стоит насторожиться, если телефон становится очень горячим, на экране появляются предупреждения о высокой температуре, зарядка самостоятельно прерывается или смартфон регулярно перегревается даже тогда, когда им не пользуются.

Распространенные причины перегрева смартфона

Одной из причин сильного нагрева может быть аккумулятор. Особенно это касается случаев, когда нагревается задняя часть устройства. Это может свидетельствовать об износе батареи или риске её неисправности.

Если телефон перегревается в нижней части, проблема может быть связана с портом зарядки или зарядным устройством. Оно может не подходить для конкретной модели смартфона, быть некачественным или неисправным.

Когда же больше всего нагревается верхняя часть устройства, причиной может быть динамик.

Как защитить смартфон от перегрева

Если причина перегрева кроется в аккумуляторе, его следует заменить в авторизованном сервисном центре.

В остальных случаях проблема может быть в кабеле или зарядном устройстве. Неисправные или некачественные аксессуары могут не только перегревать смартфон, но и со временем повредить его. Поэтому стоит использовать оригинальные зарядные устройства или качественные сертифицированные аналоги.

Специалисты также советуют не пользоваться смартфоном во время зарядки, не оставлять его на зарядке на всю ночь и не класть на мягкие поверхности, такие как одеяла или пледы.

Чтобы избежать перегрева, следует закрывать ненужные приложения, отключать Bluetooth и мобильные данные, если они не нужны, освобождать память устройства и заряжать смартфон в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Также следует проверить, нет ли приложений, которые чрезмерно нагружают процессор.

Если даже после этого телефон продолжает сильно нагреваться, его стоит показать специалистам.

Больше об использовании смартфона

Ранее эксперты рассказали, где нельзя класть смартфон на ночь. Также сообщалось о безопасном расстоянии, на котором следует оставлять смартфон в ночное время.

Кроме того, УНИАН писал о том, что распространенный способ очистки экрана смартфона неожиданно оказался опасным. По словам специалистов, протирание телефона обычными дезинфицирующими салфетками может оказаться не лучшим решением.

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