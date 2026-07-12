Назван лучший фильм за всю историю кино, и это не 'Крестный отец'

Особый статус получил культовый триллер Стивена Спилберга.

Культовый фильм "Челюсти" ("Jaws") знаменитого режиссера Стивена Спилберга признан лучшим фильмом всех времен.

Обновленный соответствующий рейтинг "100 лучших фильмов в истории" опубликовал специализированный киножурнал The Empire. Рейтинг был составлен на основе голосов читателей и мнений кинокритиков издания.

Как пишет evz.ro, выбор лидера удивил многих поклонников кино, тем более, что легендарная лента "Крестный отец" с Аль Пачино оказался на второй позиции в рейтинге.

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"Издание признало "Челюсти" ("Jaws") - фильм Стивена Спилберга 1975 года - самой значимой картиной в истории кинематографа. В результате такого выбора фильмы, которые долгое время считались эталонами большого экрана, такие как "Крестный отец", "Побег из Шоушенка", "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" и "Чужие", остались позади работы Спилберга", - говорится в публикации.

"100 лучших фильмов в истории" – новый рейтинг

Первые пять позиций рейтинга The Empire заняли: "Челюсти" ("Jaws") - 1975 год; "Крестный отец" ("The Godfather") - 1972 год; "Побег из Шоушенка" ("The Shawshank Redemption") - 1994 год; "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" ("Star Wars: The Empire Strikes Back") - 1980 год; "Чужие" ("Aliens") - 1986 год.

"Челюсти" ("Jaws") - культовый триллер Стивена Спилберга, вышедший в 1975 году. Фильм рассказывает о небольшом американском курортном городе, жители которого оказываются в страхе из-за нападений большой белой акулы. Шериф, морской биолог и опытный охотник на акул объединяются, чтобы остановить хищника.

Картина стала настоящей революцией для киноиндустрии: именно "Челюсти" часто называют первым летним блокбастером, который изменил подход студий к продвижению и прокату крупных фильмов. Несмотря на сложные съемки в открытом океане и многочисленные технические проблемы, фильм получил огромный успех и стал одним из самых влиятельных произведений в истории кино.

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