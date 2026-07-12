Европейская страна, которая массово скупает золото, уже накопила 630 тонн

В этом году Польша закупила 82 тонны золота, сообщил глава Национального банка.

Национальный банк Польши активно закупает золото на миллиарды долларов, поскольку цены на него упали в последние месяцы. Как пишет Bloomberg, об этом сообщил глава банка Адам Глапинский.

"Мы постоянно покупаем золото, пользуясь недавним падением цен", – сказал Глапинский.

Авторы добавили, что Польша сообщила о большем объеме закупок золота, чем любой другой центральный банк в 2025 году, и, похоже, находится на пути к повторению этого достижения в этом году. Во время встречи с журналистами глава Нацбанка уточнил, что с начала года банк закупил 82 тонны золота. При этом 37 тонн были закуплены только за несколько последних недель.

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Глапинский подтвердил цель польского Национального банка по накоплению 700 тонн золота. По его словам, в настоящее время банк располагает 632,4 тоннами золота, из которых 105 тонн хранится в Польше, а остальная часть распределена между Лондоном и Нью-Йорком.

По словам Глапинского, роль золота в резервах центральных банков по всему миру возрастает, поскольку оно рассматривается как ключевой элемент обеспечения финансовой безопасности и стабильности.

Экономика Польши - последние новости

Напомним, что за текущий год Польша вошла в топ-20 крупнейших экономик мира. Она готовится первой из стран Восточной Европы войти в "Большую двадцатку". В сентябре 2025 года ВВП Польши пересек символическую отметку в 1 трлн долларов. Тем самым ВВП Польши превысил показатели Швейцарии и стал сопоставимым с экономиками средних западноевропейских стран.

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