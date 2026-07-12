У бойцов 155-й ОМБр, подозреваемых в похищении людей, нашли более тысячи патронов и гранат

Суд наложил арест на имущество подозреваемых.

У военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, фигурирующих в деле о похищении двух братьев в Киевской области, в ходе обысков обнаружили более тысячи патронов и гранат. Как пишет Hromadske, об этом стало известно из постановления суда.

Отмечается, что суд наложил арест на имущество подозреваемых. Всего правоохранители обнаружили в ходе обысков у военнослужащих три мобильных телефона и оружие:

патроны калибра 5,56 (124 единицы);

ящик с патронами с маркировкой "20 CRTG 5,56mm., BALL M855" (400 единиц);

корпусы гранат (12 единиц);

дымовые гранаты различных типов (16 единиц);

запалы к дымовым гранатам (7 единиц);

патроны с маркировкой LC 24 (136 единиц);

патроны калибра 7,62х54 мм (172 единицы);

патроны калибра 5,45 мм (25 единиц);

патроны калибра 7,62×39 мм (53 единицы);

патроны калибра 9×19 мм (74 единицы);

патроны калибра 5,56 мм (100 единиц).

Инцидент с военнослужащими 155 ОМБр - что известно

Напомним, что ранее бывшему командиру 155 ОМБр Станиславу Лучанову объявили о подозрении в похищении и убийстве гражданских лиц в Киевской области. По информации Военной службы правопорядка, раскрыта организованная группа, причастная к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских в Киевской области.

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В Генштабе ВСУ рассказали, что командир после раскрытия факта избиения в его бригаде самовольно покинул воинскую часть. После этого его объявили в розыск.

СМИ писали, чтопо подозрению в похищении и умышленном убийстве двух гражданских лиц задержали девять бойцов 155 ОМБр. Также СМИ сообщали, что после бытового конфликта комбриг Лучанов якобы приказал подчинённым наказать двух жителей села Калиновка. Он возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года.

Hromadske со ссылкой на жителей села Калиновка Киевской области писало, что похищение гражданских лиц Максима и Романа Мосейчуков могло произойти из-за конфликта с женой Лучанова, которая жаловалась на шум мотоциклов.

По данным издания, перед похищением бойцы 155-й бригады, которым также объявлено о подозрении, ходили по селу, расспрашивая людей об адресах. У военных был список – предположительно, тех, у кого были мотоциклы. В том списке был Сергей Мосейчук – брат убитых Романа и Максима. Их самих там не было.

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